В Москве все системы теплоснабжения перевели на зимний режим работы

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Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели ряд мероприятий по осуществлению перевода систем теплоснабжения на зимний режим работы. Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Он подчеркнул, что перевод систем теплоснабжения на зимний режим работы был осуществлён штатно и в соответствии с ранее утверждёнными графиками за счёт заблаговременно проведённой масштабной подготовки.
Подача тепла в настоящее время проводится в жилые дома, соцучреждения, а также по решению городской администрации – в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности.
Бирюков напомнил, что в этом году отопительный сезон в столице стартовал позднее обычного из-за тёплой погоды в течение всего сентября.
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Подача тепла в настоящее время проводится в жилые дома, соцучреждения, а также по решению городской администрации – в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности.
Бирюков напомнил, что в этом году отопительный сезон в столице стартовал позднее обычного из-за тёплой погоды в течение всего сентября.
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Анастасия Чинкова