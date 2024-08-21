Девять подмосковных малых городов поборются за гранты на благоустройство

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подведут на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений». Форум состоится в Калуге 25-26 августа. На нём наградят победителей. Среди конкурсантов – девять подмосковных городов, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В регионе насчитывается 47 малых городов и 22 исторических поселения. Поэтому мы ежегодно принимаем активное участие в президентском конкурсе. Гранты, которые мы получаем, – это колоссальная поддержка для развития наших городов. С 2018 года 40 наших проектов выигрывали конкурс, 30 из них полностью реализованы», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.Московская область направила на участие в конкурсе следующие проекты: «Сквер «Блюдечко» в Коломне»; проект благоустройства Егорьевска; «Площадь Молодеёжная» в Наро-Фоминске; «Набережная пруда по ул. Дружбы» в Чехове; «ЛиАЗ ПАРК. Благоустройство территории сквера «Заводской» и «Историческая часть города Истры».
Конкурс проводится с 2018 года по поручению президента. Он включён в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая сумма грантов, полученных регионом, превышает 3 млрд рублей.
Победителей этого года объявят 26 августа. Подробную информацию о форуме можно найти на сайте.
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