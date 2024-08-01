Обновлённый лесопарк Волкуша открыли для посетителей

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В подмосковном Лыткарине завершили благоустройство лесопарка «Волкуша». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.
«Лесопарк в Лыткарине площадью более 96 га – одно из любимых мест отдыха гостей и жителей Московской области. Благоустройство провели с особой бережностью, сохранив существующую экосистему. Обновлённое пространство создано с учётом пожеланий всех групп населения», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.В лесопарке проложили 9 км дорожек из природных материалов. На территории появились детские и спортивные площадки, площадка для мини-футбола, места для тихого отдыха, павильоны кафе и проката спортинвентаря. Построен новый просторный павильон для спортивной школы. Территория оборудована современными системами освещения и видеонаблюдения.
Обновлена пляжная зона на берегах карьера Волкуша, по имени которого назван лесопарк. Там построили настил через весь пляж, длиной более 400 м. Для любителей активного отдыха организована спортивная зона.
На территории установили модульные туалеты, душевые кабинки, раздевалки, спасательные вышки, скамейки, урны, подсыпали песка на пляже.
Проект реализуют в рамках губернаторской программы «Парки в лесу», а также федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
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Лора Луганская