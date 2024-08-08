Парк Мира в Коломне откроют после благоустройства в сентябре

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Парк Мира в Коломне откроют после масштабного обновления в сентябре. Такой срок назвали в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Этот парк – главная городская зона отдыха и развлечений. Ранее здесь уже были частично проведены работы по благоустройству: восстановлены пешеходные дорожки, высажены деревья. Появилась большая детская игровая площадка. В этом году продолжаем благоустраивать территорию парка и планируем завершить все работы в сентябре», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Многофункциональный городской парк культуры и отдыха был основан в городе ещё советское время. Он считается самым крупным лесным массивом Коломны. Общая площадь благоустройства – порядка 25 га.
Концепция предусматривает реконструкцию исторических элементов. В парке появится фонтан, будут проложены беговые и велосипедные дорожки, тротуары. В юго-восточной части участка будет обустроена спортивная зона со скейтпарком. Для посетителей с детьми воздадут полноценную площадку.
Для комфорта посетителей появятся скамейки, теневые навесы и урны. Будут высажены кустарники и деревья. Также в парке установят танцплощадку и ограждения зоны аттракционов. Территорию оборудуют системой освещения, видеонаблюдения и информационно-навигационным оборудованием.
Работы по благоустройству уже завершаются. Они проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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Лора Луганская