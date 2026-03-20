Девятилетнюю россиянку обязали расплачиваться по кредитам умершей матери
В Тюмени девятилетнюю девочку обязали погасить долги перед банками, которые достались ей в наследство от умершей матери. Об этом сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов региона.
После смерти заемщицы три банка попытались взыскать около 370 тысяч рублей. Единственным наследником оказалась ее несовершеннолетняя дочь — бабушка и дедушка официально отказались от наследства в ее пользу. Малышке перешли небольшие накопления, доли в квартире и участке, общая сумма — около 171 тысячи рублей.
Суд постановил, что именно столько должны получить кредиторы. Остальную часть долга списали, а требования к родственникам отклонили.
Читайте также: