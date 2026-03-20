Полицейских два раза вызывали в крематорий из-за конфликта священников
В Санкт-Петербурге в городской крематорий дважды вызывали полицию из-за конфликта между священнослужителями. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, родственники умершего пригласили для отпевания отца Алексия из храма при Александровской больнице. Однако представители ритуального благочиния, работающего при крематории, в сопровождении мужчин в спортивной одежде попытались воспрепятствовать проведению обряда. Они ссылались на церковное распоряжение, запрещающее священнику совершать такие службы. Несмотря на это, отпевание все же состоялось, а участников конфликта доставили в отдел полиции.
В администрации крематория пояснили, что священники из прихода в Парголово арендуют там помещения, но в последнее время начали приходить с частной охраной и навязывать свои услуги. По словам представителей учреждения, с родственников усопших нередко требуют значительные суммы за короткие церемонии. Директор крематория подчеркнул, что семья покойного вправе самостоятельно выбирать священника для отпевания.
В комитете по промышленной политике, курирующем ритуальную сферу, назвали подобные инциденты недопустимыми для государственного учреждения. Там также сообщили, что обратились в митрополию, в том числе к отцу Сергию Куксевичу.
Читайте также: