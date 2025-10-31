Девятилетнюю жительницу Новосибирской области наградили в Совете Федерации за героизм

31 октября 2025, 17:43

«РГ»: 9-летнюю девочку из Новосибирской области наградили за героизм

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Совете Федерации отметили участников Всероссийского гражданско‑патриотического проекта «Дети‑герои». Самой молодой из 19 приглашённых на торжественную церемонию в Москве стала девятилетняя Маргарита Мучаева из Новосибирской области.