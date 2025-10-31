Девятилетнюю жительницу Новосибирской области наградили в Совете Федерации за героизм
В Совете Федерации отметили участников Всероссийского гражданско‑патриотического проекта «Дети‑герои». Самой молодой из 19 приглашённых на торжественную церемонию в Москве стала девятилетняя Маргарита Мучаева из Новосибирской области.
Как пишет «Российская газета», Рита живёт в селе Кульча Куйбышевского района с мамой и тремя братьями. В мае в их частном доме вспыхнула веранда: мама в это время была на работе, старший брат находился у дедушки, а Маргарита оставалась с младшими — трёх- и семилетним.
Почувствовав запах дыма, девочка заглянула в сени и увидела огонь. Она вернулась в комнату, взяла младшего брата на руки, схватила за руку второго и вывела мальчиков через дым на улицу. Затем дети побежали к соседям, которые вызвали пожарных.
За мужество Маргарите вручили памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» и благодарственное письмо Следственного комитета — награды ей дали вице‑спикер Совфеда Юрий Воробьёв и сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий.
