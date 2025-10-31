В ГД объяснили, могут ли банки менять условия кредитов без согласия клиентов
Депутат Арефьев: Банки не могут менять условия договоров без согласия клиентов
Российские банки не имеют права менять условия действующих договоров по кредиту без согласия заемщиков. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Ранее стало известно, что некоторые банки пересчитывают графики платежей по кредитам, увеличив срок кредита и общую сумму переплаты без уведомления и согласия заемщиков.
По словам Арефьева, все изменения условий кредитного договора возможно только по инициативе заемщика.
«Изменение условий договора без согласия заемщика — прямое нарушение закона. Если клиент не обращался в банк с таким запросом, никакие корректировки невозможны. Договорные обязательства должны исполняться строго в установленном порядке», — пояснил Арефьев в разговоре с Pravda.Ru.
Он пояснил, что банки действуют подобным образом из-за снижения ключевой ставки и потери доходов за счет клиентов.
Депутат подчеркнул, что россияне, столкнувшиеся с изменением условий по кредитам без их согласия, должны обратиться в ЦБ, чтобы зафиксировать нарушение.
В свою очередь юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша заявил «Москве 24», что за ухудшение условий кредита без согласия заемщика банкам могут грозить штрафы, судебные иски и отзыв лицензии.
«Банки не имеют права изменять условия без согласия заемщика, это строго контролируется Центробанком. Но иногда в договоре прописываются отдельные пункты. Если заемщик не соблюдает их, то финансовая организация действительно может увеличить срок или ставку», — пояснил эксперт.
Так может произойти в случае, если клиент нарушает сроки оплаты, не продлевает страховку или отказывается от нее.
Кваша посоветовал сначала обратиться в банк за разъяснениями, если аргументов там не найдется, то следует жаловаться в ЦБ. При отсутствии решения вопроса можно идти в суд.