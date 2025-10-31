В ГД объяснили, могут ли банки менять условия кредитов без согласия клиентов

31 октября 2025, 17:42

Депутат Арефьев: Банки не могут менять условия договоров без согласия клиентов

Фото: iStock/alexialex

Российские банки не имеют права менять условия действующих договоров по кредиту без согласия заемщиков. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.





Ранее стало известно, что некоторые банки пересчитывают графики платежей по кредитам, увеличив срок кредита и общую сумму переплаты без уведомления и согласия заемщиков.



По словам Арефьева, все изменения условий кредитного договора возможно только по инициативе заемщика.





«Изменение условий договора без согласия заемщика — прямое нарушение закона. Если клиент не обращался в банк с таким запросом, никакие корректировки невозможны. Договорные обязательства должны исполняться строго в установленном порядке», — пояснил Арефьев в разговоре с Pravda.Ru.

«Банки не имеют права изменять условия без согласия заемщика, это строго контролируется Центробанком. Но иногда в договоре прописываются отдельные пункты. Если заемщик не соблюдает их, то финансовая организация действительно может увеличить срок или ставку», — пояснил эксперт.