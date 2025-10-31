31 октября 2025, 16:04

Фото: iStock/charinporn thayot

В Госдуме предложили полностью запретить продажу вейпов в России. С такой инициативой выступил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов.





По его словам, вред от никотинсодержащих устройств, особенно среди молодежи, уже неоднократно доказан. Депутат подчеркнул, что вейпы наносят значительный ущерб здоровью и требуют решительных мер со стороны государства.





«Комитет по охране здоровья выступает за полный запрет вейпов в России. Это вполне возможно», — отметил парламентарий в беседе с «Татар-информ».