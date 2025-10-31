В Новосибирске выписали свыше 15 тыс. штрафов за использование телефона за рулём

31 октября 2025, 17:15

Фото: iStock/Roman Nurutdinov

С начала 2025 года в Новосибирске вынесли более 15 тысяч штрафов за использование телефона во время управления автомобилем.





По данным Om1 Новосибирск, только в августе текущего года комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД зафиксировали более 3400 таких нарушений, за которые предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.





«Согласно законодательству, под использованием телефона понимается не только разговор, но и любые другие действия: набор текста, чтение сообщений или иное взаимодействие с устройством во время движения транспортного средства», — говорится в материале.