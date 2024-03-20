Девятимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили путешествие на Байкал

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«Пусть эта поездка станет для тебя, твоих родителей и сестренки незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах», — с теплыми пожеланиями поздравила Андрея генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Международная выставка-форум в Москве принимает гостей с ноября прошлого года. Популярность мероприятия столь высока, что президент РФ Владимир Путин продлил время его проведения до 8 июля 2024 года.
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