Выставку «Россия» в Москве посетили 8 миллионов человек

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Восьмимиллионный посетитель выставки «Россия» получил билеты на матч сборной РФ по футболу. Об этом сообщает генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Выставка «Россия» открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября 2023 года и за время работы смогла затмить прочие всемирные выставки. Популярность мероприятия стала основанием для того, чтобы президент РФ Владимир Путин принял решение продлить время его проведения до 8 июля 2024 года.
Восьмимиллионным гостем на мероприятии стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер, который приехал из Тюмени вместе с родителями. Мальчику и его семье подарили сертификат на посещение товарищеского матча «Россия — Сербия», который пройдет 21 марта на стадионе «Динамо». Как уточнили организаторы, сертификат даёт право на просмотр матча из VIP-ложи на четырех человек. Проезд и проживание в российской столице в течение трех дней также будут оплачены.
Вадим Лейзер играет в футбол с четырех лет, потому подарок оказался очень актуальным. Его предоставили АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и Российский футбольный союз.
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Восьмимиллионным гостем на мероприятии стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер, который приехал из Тюмени вместе с родителями. Мальчику и его семье подарили сертификат на посещение товарищеского матча «Россия — Сербия», который пройдет 21 марта на стадионе «Динамо». Как уточнили организаторы, сертификат даёт право на просмотр матча из VIP-ложи на четырех человек. Проезд и проживание в российской столице в течение трех дней также будут оплачены.
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Мария Федоровцева