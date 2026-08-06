Диана Шурыгина воцерковилась в СИЗО
Диана Шурыгина воцерковилась в СИЗО — молится о свободе и о том, чтобы ей наконец доставили передачку, пишет Mash.
Об этом обвиняемая написала в двух письмах бывшему жениху Святославу Гусеву. Диана рассказала, что теперь регулярно посещает храм. Также сообщила, что её жизнь налаживается: она подружилась с сокамерницами, оставила позади старые обиды и живёт сегодняшним днём.
Однако за почти три недели ей так и не привезли личные вещи. Её подруги не смогли ничего собрать за это время. А посылки, которые всё же доходили, сотрудники СИЗО, по словам Шурыгиной, намеренно задерживают, чтобы оказать на неё давление.
Кроме того, Диана выразила недовольство своим адвокатом, который, согласно её мнению, не предпринимает никаких действий. Шурыгина призналась, что ей надоело с ним спорить. В завершение письма задержанная отметила, что с бывшим женихом ей было спокойно и комфортно.
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