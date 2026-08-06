06 августа 2026, 15:28

Mash: Диана Шурыгина молится о свободе в СИЗО

Диана Шурыгина (Фото: Instagram* @diana_s_life2)

Диана Шурыгина воцерковилась в СИЗО — молится о свободе и о том, чтобы ей наконец доставили передачку, пишет Mash.