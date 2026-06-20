Попавшая под статью о порно Диана Шурыгина может стать потерпевшей
Участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина может изменить процессуальный статус по делу о распространении порнографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Тимура Чанышева.
По его словам, если будет доказано, что девушка сама стала жертвой противоправных действий и не давала согласия на распространение материалов, ее могут признать потерпевшей. Кроме того, следствие может переквалифицировать дело — если выяснится, что публикация интимных фото и видео связана с нарушением права на неприкосновенность частной жизни.
Юрист также допустил, что в отношении блогера могут провести психолого-психиатрическую экспертизу. Он подчеркнул, что само по себе ее назначение не означает признание невменяемости.
Напомним, ранее Шурыгиной вменили изготовление и оборот порнографии группой лиц. По этой статье ей грозит до шести лет колонии. Сейчас девушка находится под домашним арестом.
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