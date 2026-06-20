Попавшая под статью о порно Диана Шурыгина может стать потерпевшей

20 июня 2026, 09:26

Адвокат Чанышев: Диана Шурыгина может стать потерпевшей по делу о порнографии

Фото: iStock/blinow61

Участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина может изменить процессуальный статус по делу о распространении порнографии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Тимура Чанышева.