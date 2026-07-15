Арестованная за порнографию Шурыгина хвалит тюремную еду и читает православные книги
Шурыгина похвалила тюремную еду и начала изучать православную литературу
Модель Диана Шурыгина (Шлянина), арестованная за распространение порнографии, рассказала об условиях в СИЗО‑6. Её слова в беседе с РИА Новости передал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский.
По словам правозащитника, девушка остаётся в карантинной камере, при этом жалоб на условия или отношение администрации у неё нет. Шурыгина отметила, что питание в изоляторе сбалансированное и вкусное.
«Диана нам рассказала, что ее подруги заказали ей продукты, однако она ест то, что готовят в СИЗО. По ее словам, питание там помогает поддерживать фигуру», — сказал юрист.
Помимо вопросов быта, Шурыгина уделяет время чтению. Она уже закончила две православные книги, взятые в церкви следственного изолятора. Девушка выразила желание познакомиться с литературой по психологии и саморазвитию. Как пояснил Высотский, библиотека в женском СИЗО достаточно обширная: Диане разъяснили, что она может запросить у администрации список книг и выбрать интересующие издания.
Правозащитник также отметил позитивный настой Шурыгиной. На вопросы о своём состоянии она отвечает, что не унывает и ищет хорошее в происходящем.