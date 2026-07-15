Арестованная за порнографию Шурыгина хвалит тюремную еду и читает православные книги

15 июля 2026, 04:44

Шурыгина похвалила тюремную еду и начала изучать православную литературу

Диана Шурыгина (Фото: Instagram* / @diana_s_life2)

Модель Диана Шурыгина (Шлянина), арестованная за распространение порнографии, рассказала об условиях в СИЗО‑6. Её слова в беседе с РИА Новости передал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Илья Высотский.





По словам правозащитника, девушка остаётся в карантинной камере, при этом жалоб на условия или отношение администрации у неё нет. Шурыгина отметила, что питание в изоляторе сбалансированное и вкусное.



«Диана нам рассказала, что ее подруги заказали ей продукты, однако она ест то, что готовят в СИЗО. По ее словам, питание там помогает поддерживать фигуру», — сказал юрист.