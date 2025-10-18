Диджей пообещал устроить праздник прямо в роддоме — без попсы
В Москве предлагают «диджея на роды» за 30 тысяч рублей
На одном из популярных маркетплейсов появилось необычное объявление — москвич предлагает услуги «диджея на роды». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Уточняется, что стоимость такого перформанса — 30 тысяч рублей.
По словам автора объявления, он готов приехать со всем необходимым оборудованием и устроить музыкальное сопровождение самого важного события — от первых схваток до появления малыша. Единственное условие — никаких поп-хитов: диджей играет исключительно авторские и электронные сеты.
Впрочем, услуга пока не получила отзывов — возможно, первые заказчики всё ещё «в процессе».
