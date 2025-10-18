Семью приматов заметили за стеклом старого вольера в Англии: зоопарк закрыт уже три года

18 октября 2025, 17:36

В Англии горилл нашли запертыми в заброшенном зоопарке

Фото: Istock / Leigh Woods

В Великобритании местный житель снял тревожное видео, на котором гориллы сидят за стеклом старого вольера в заброшенном зоопарке. Об этом сообщает SHOT.