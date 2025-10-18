Семью приматов заметили за стеклом старого вольера в Англии: зоопарк закрыт уже три года
В Великобритании местный житель снял тревожное видео, на котором гориллы сидят за стеклом старого вольера в заброшенном зоопарке. Об этом сообщает SHOT.
По словам автора ролика, попасть на территорию оказалось легко — охраны или сотрудников там не было, хотя учреждение закрыто уже три года.
На кадрах видно, как обезьяны с грустными выражениями лиц стучат по стеклу, будто пытаясь привлечь внимание. Кто ухаживает за животными и обеспечивают ли им питание, пока неизвестно.
В администрации Бристольского зоопарка сообщили, что горилл временно содержат на старой площадке, а вскоре их переведут в новый вольер. Пока же семья приматов вынуждена оставаться в заброшенном здании под замком.
