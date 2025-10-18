Кашель со смертельным диагнозом: у девушки нашли плесень в лёгких после отпуска в Турции
Жительница России после отдыха в Турции начала страдать от затяжного кашля, который не проходил уже два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Сначала Оксана решила, что заболела ОРВИ, затем врачи предположили бронхит. Однако обследование показало куда более серьёзную причину — в лёгких девушки обнаружили опасные грибки.
Медики поставили диагноз «аллергический аспергиллёз, осложнённый кандидозом дыхательных путей». Эти заболевания вызываются плесневыми грибами, которые поражают лёгкие и могут привести к тяжёлым последствиям.
По словам пациентки, кашель до сих пор не прекращается, к нему добавились боли под грудью и в боку. Сейчас она проходит курс лечения под наблюдением врачей.
