Кашель со смертельным диагнозом: у девушки нашли плесень в лёгких после отпуска в Турции

18 октября 2025, 16:53

Россиянка после отпуска в Турции узнала, что в её лёгких поселилась плесень

Фото: Istock / blackboard1965

Жительница России после отдыха в Турции начала страдать от затяжного кашля, который не проходил уже два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».