Кашель со смертельным диагнозом: у девушки нашли плесень в лёгких после отпуска в Турции

Россиянка после отпуска в Турции узнала, что в её лёгких поселилась плесень
Фото: Istock / blackboard1965

Жительница России после отдыха в Турции начала страдать от затяжного кашля, который не проходил уже два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».



Сначала Оксана решила, что заболела ОРВИ, затем врачи предположили бронхит. Однако обследование показало куда более серьёзную причину — в лёгких девушки обнаружили опасные грибки.

Медики поставили диагноз «аллергический аспергиллёз, осложнённый кандидозом дыхательных путей». Эти заболевания вызываются плесневыми грибами, которые поражают лёгкие и могут привести к тяжёлым последствиям.

По словам пациентки, кашель до сих пор не прекращается, к нему добавились боли под грудью и в боку. Сейчас она проходит курс лечения под наблюдением врачей.

Софья Метелева

