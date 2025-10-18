В Москве хозяйка избила собаку в лифте — прокуратура начала проверку

18 октября 2025, 17:11

В Москве женщину сняли на камеру — она избила собаку в лифте

Фото: Istock / Brad Covington

В Москве на Самаркандском бульваре камера видеонаблюдения зафиксировала, как женщина жестоко обращается со своей собакой. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.