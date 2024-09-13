Die Welt: большинство проституток в борделях Берлина – украинки

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Половина проституток в борделях Берлина – это беженки из Украины. Об этом сообщает местная газета Die Welt, ссылаясь на статистику соцработника организации, занимающейся социальным обеспечением в Берлине.
Она рассказала, что раньше в этой среде было очень мало украинок. Однако всё же, большинство занимающихся проституцией девушек, являются выходцами из стран Восточной Европы. Как правило, это Венгрия, Румыния и Болгария.
По словам соцработника, примерно 50% всех берлинских проституток – это украинки, прибывшие в Германию после начала конфликта с Россией.
Также она подчеркнул, что многие беженки из Украины по прибытию в Германию не знают о своих правах в этой стране. Им внушили страх перед центром занятости, поэтому они бояться обращаться за трудоустройством.
Кроме того, многие не могут найти жильё, поэтому предпочитают подрабатывать в борделе, чтобы не жить в приюте.
Нередки и случаи, что женщины вступали в связь с местными мужчинами, которые обещали им за это предоставить бесплатное жильё, а после устраивали работать проститутками.
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По словам соцработника, примерно 50% всех берлинских проституток – это украинки, прибывшие в Германию после начала конфликта с Россией.
Также она подчеркнул, что многие беженки из Украины по прибытию в Германию не знают о своих правах в этой стране. Им внушили страх перед центром занятости, поэтому они бояться обращаться за трудоустройством.
Кроме того, многие не могут найти жильё, поэтому предпочитают подрабатывать в борделе, чтобы не жить в приюте.
Нередки и случаи, что женщины вступали в связь с местными мужчинами, которые обещали им за это предоставить бесплатное жильё, а после устраивали работать проститутками.
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Анастасия Чинкова