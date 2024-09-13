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«До последнего украинца»: Зеленского уличили в намерении уничтожить украинскую нацию

Алаудинов: Зеленский хочет уничтожить население до последнего украинца
13 сентября 2024, 14:25

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уничтожить население своей страны. Такое заявление сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».


Он подчеркнул, что план Зеленского по уничтожению украинского населения действительно идёт по плану. Однако всё остальное полностью вышло из-под его контроля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что киевские власти совсем не думают о своём народе и ведут себя как инопланетяне или иностранцы в этой стране.

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На Западе предрекли начало третьей мировой войны из-за действий Зеленского
Боуз: план Зеленского рассчитан на поражение, чтобы втянуть Запад в войну
13 сентября 2024, 14:17

Действия президента Украины Владимира Зеленского могут спровоцировать третью мировую войну. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что на самом деле «план победы» Зеленского заключается в том, чтобы Украина проиграла в конфликте. Причём, страна должна потерпеть такое сильное поражение, чтобы союзникам страны не осталось ничего другого, кроме как ввести свои войска и развязать третью мировую войну.

Днём ранее президент России Владимир Путин, комментируя обсуждение Западом разрешения ударов вглубь территории РФ, подчеркнул, что речь идёт сколько не о снятии запрета на использование западного оружия, сколько о прямом вовлечении в украинский конфликт.

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В ФРГ начался спор между Шольцем и оппозицией из-за миграционных мер
13 сентября 2024, 14:03

Фото: iStock/photosvit

Канцлер Германии Олаф Шольц опять вступил в спор с оппозиционным блоком страны из-за принимаемых мер для мигрантов в ФРГ. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство сообщает, что жители Германии устали от беженцев и хотят пересмотра политики в миграционной сфере.

«Если за два дня прибывает столько же беженцев, сколько депортируется за месяц, проблема продолжит углубляться», — заявил лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

Партия Мерца считает необходимым повышения уровня контроля на границах Германии. Ее члены требуют, чтобы в страну пропускали не всех мигрантов, желающих попасть туда через третьи страны. При этом Шольц пока отказывается принимать подобные меры, из-за чего диалог по миграционной теме пока остановился.

Напомним, поддержка канцлера Германии Олафа Шольца достигла исторического минимума с момента его вступления в должность. Согласно опросу, проведенному социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, только 23% избирателей проголосовали бы за Шольца, если бы выборы канцлера проводились прямым голосованием.

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#шольц
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В Госдуме призвали навсегда разорвать дипотношения с британскими «подонками»
Депутат ГД Луговой призвал разорвать дипотношения с британскими «подонками»
13 сентября 2024, 13:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой призвал разорвать любые дипломатические отношения с британскими «подонками». Его словам приводит издание «Взгляд».
Парламентарий заявил, что уже давно рассматривает посольство Великобритании как базу для проведения шпионских акций и диверсий со стороны разведки страны MI6. При этом действия представителей страны на территории России, по его словам, не входят ни в какие дипломатические рамки, поэтому находятся под тщательным постоянным контролем.

А в настоящее время, призывает Луговой, необходимо полностью, навсегда прекратить любые дипломатические отношения с властями Великобритании.

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#сотрудничество
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В Грузии ожидают вмешательство в проведение выборов извне
Кобахидзе: выборы пройдут на фоне вмешательства извне, но не со стороны России
13 сентября 2024, 13:50

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Парламентские выборы в Грузии состоятся на фоне беспрецедентного вмешательства извне, причём не со стороны России. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.
Отмечается, что Москва не располагается такими ресурсами, которые оказали бы существенное давление на проведение выборов в Грузии. При этом вмешательства извне всё же имеются, что является грубым нарушением избирательных принципов.

Кобахидзе указал на то, что со стороны ряда неназванных государств следуют угрозы и шантаж, которые вызваны открытием второго фронта в Грузии.

Также премьер ответил на вопрос, что подразумевается под ресурсами, которыми не располагает Россия. Он подчеркнул, что это ресурсы в направлении СМИ, собственных партий и других структур.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

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Стало известно, когда США и Британия могут одобрить удары ВСУ вглубь России
Politico: США и Британия могут одобрить удары ВСУ вглубь России в конце сентября
13 сентября 2024, 13:17

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

США и Великобритания могут дать разрешение Украине наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России на неделе высокого уровня в Генассамблее ООН, которая состоится в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что британские власти не рассчитывают на какое-то официальное заявление на этих выходных.
«Британские чиновники заявили, что не ожидают какого-либо официального заявления на этих выходных. Один из них заявил, что надеется, что сделка будет подтверждена на полях Генассамблеи ООН», — указано в статье.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. В комментарии к видеофрагменту интервью российского лидера, опубликованному в соцсети Х, бизнесмен Илон Маск выразил свое беспокойство: «У меня плохое чувство по поводу этого».

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В Казахстане опасаются начала войны в 2030 году
Депутат Мажилиса Казахстана Бапи напуган риском будущей войны
13 сентября 2024, 13:11

Фото: iStock/Rainer Puster

Казахстан могут втянуть в войну в 2030 году. С таким заявлением выступил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Ермурат Бапи, слова которого приводит издание Orda.kz.
Он выступил с критикой в адрес министерства национальной экономики, которое подготовило проект бюджета на 2025-2027 годы. Он сравнил количество выделенных на развитие обороны средств с экономической ситуацией на Украине и признал расходы недостаточными.

Ранее замминистра обороны Казахстана Аскер Бейсенов сообщил о выделении из бюджета 0,68% ВВП в 2025 году на развитие обороны.

Бапи указал на то, что это слишком малая сумма, поскольку в 2030 году может состояться война, которую прогнозируют в том числе и в местном Минобороны.

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#оборона
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Военный эксперт Коротченко предложил радикальные меры для нейтрализации угрозы от Украины
Коротченко: разрушение энергетической инфраструктуры Украины снизит угрозы
13 сентября 2024, 13:03

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Ежедневно боевики Вооруженных сил Украины осуществляют атаки на территорию Российской Федерации. В настоящее время активно обсуждается возможность снятия запрета на использование западного дальнобойного оружия ВСУ для ударов вглубь российской территории.
Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» заявил, что для минимизации или предотвращения этих налетов и атак необходимо разрушить всю энергетическую инфраструктуру Украины.

«Стране, которая лишена света, с дезорганизацией тыла и системой государственного и военного управления, будет затруднительно продолжать террористические атаки против Российской Федерации, когда все рухнет», — объяснил он.

Эксперт повторил, что наиболее простой, быстрый и эффективный способ снизить возможность Украины наносить удары по России с использованием западного оружия — это полная дезорганизация тыла и разрушение всей энергетической инфраструктуры страны, а также транспортной логистики.

«Именно таким образом проводила операцию НАТО против Югославии в 1999 году. Существует прецедент, который был создан нашими западными противниками, нужно следовать ему», — заключил он.

Напомним, что президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

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#сво
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МИД Китая ответил на критику Зеленского
Мао Нин: Китай продолжит продвижение мирных переговоров по Украине
13 сентября 2024, 12:53

Фото: iStock/Fotonen

Китай будет продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга.
Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая и Бразилии по Украине деконструктивно и является просто политическим заявлением. Также он задался вопросом о том, как страны собираются выдвигать мирные инициативы, не посоветовавшись с Киевом.

Комментируя данное заявление, Мао Нин подчеркнула, что Китай и Бразилия выдвинули «Консенсус из шести пунктов», цель которого – помощь в решении неотложной задачи по смягчению ситуации.

Она подчеркнула, что «Консенсус» указывает на необходимость соблюдения трёх принципов: недопущения расширения зоны боевых действий, эскалации конфликта и провокаций.

По словам Мао Нин, Китай тесно взаимодействует с Украиной по данному вопросу. В связи с этим страна собирается продолжить продвижение мирного урегулирования.

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#мид
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«Так не делается»: в Польше раскритиковали решение Германии о закрытии границ
Бартошевский: закрытие границ Германией является недружественным жестом
13 сентября 2024, 12:39

Фото: iStock/kodda

В Польше назвали недружественным жестом неожиданное возобновление Германией пограничного контроля. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский в эфире радиостанции Zet.
В понедельник, 9 сентября, глава МВД Германии Нэнси Фезер поручила вести временные меры контроля на всех сухопутных границах, включая территорию рядом с Польшей. Причиной для этого шага является борьба с повышенным притоком мигрантов и террористической угрозой.

Бартошевский негативно отнёсся к такому решению немецких властей, назвав это шагом к ухудшению отношений с Польшей. Он посетовал, что власти Германии не предупредили соседей о готовящихся изменениях, поэтому в ответ на такое решение будет соответствующая реакция.

Политик подчеркнул, что подобные вопросы должны совместно решаться со всеми граничащими с Германией странами. В противном случае, на границах начнётся хаос.

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