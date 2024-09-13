Президент Украины Владимир Зеленский намерен уничтожить население своей страны. Такое заявление сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что план Зеленского по уничтожению украинского населения действительно идёт по плану. Однако всё остальное полностью вышло из-под его контроля.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что киевские власти совсем не думают о своём народе и ведут себя как инопланетяне или иностранцы в этой стране.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова