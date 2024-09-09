Около 60% украинцев утратили веру в улучшение жизни

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Около 60% граждан Украины не верят в то, что недавние перестановки в правительстве страны улучшат их жизнь. Таковы результаты опроса, проведённого украинской компанией Active Group.
Из опроса следует, что 58,8% украинцев убеждены, что качество управления страной после перестановок в правительстве не изменится, 4,1% убеждены, что ситуация только ухудшится, а 5,8% уверены в том, она станет значительно хуже.
В улучшение жизни при новых членах правительства верят 13,5% опрошенных. Ещё 17,8% затруднились дать ответ.
Отмечается, что опрос проводился в онлайн-формате 7 сентября. В нём принимали участие граждане 18 лет, которые заполняли анкеты с вопросами. В общей сложности в опросе приняли участие 600 человек. Теоретическая погрешность результатов не превышает 4%.
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В улучшение жизни при новых членах правительства верят 13,5% опрошенных. Ещё 17,8% затруднились дать ответ.
Отмечается, что опрос проводился в онлайн-формате 7 сентября. В нём принимали участие граждане 18 лет, которые заполняли анкеты с вопросами. В общей сложности в опросе приняли участие 600 человек. Теоретическая погрешность результатов не превышает 4%.
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Анастасия Чинкова