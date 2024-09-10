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Всё больше жителей Украины выступают за проведение мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на сообщения проживающих на Украине граждан.
Западная общественность уже устала от происходящего конфликта. Такие же мысли высказывают и жители Украины, написал журнал, приведя слова украинского командира.
Активный рост жителей, выступающих за любую мирную сделку с Москвой, начался после неудачного контрнаступления ВСУ в прошлом году.
Собеседница издания, муж которой был мобилизован в ряды ВСУ, согласилась с тем, чтобы Украина отказалась от потерянных земель ради мира.
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Активный рост жителей, выступающих за любую мирную сделку с Москвой, начался после неудачного контрнаступления ВСУ в прошлом году.
Собеседница издания, муж которой был мобилизован в ряды ВСУ, согласилась с тем, чтобы Украина отказалась от потерянных земель ради мира.
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Анастасия Чинкова