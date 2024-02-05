Диетолог Басова рассказала, как избежать недостатка витаминов у школьников

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«По мере взросления ребенка повышается и уровень его потребности в витаминах и микроэлементах, особенно в тех, которые отвечают за формирование мышц, клеток крови и костной системы. Постоянную усталость и снижение концентрации вызывает нехватка витамина D. Также важно поступление железа во избежание задержки моторного и психического формирования ребенка. Другие необходимые витамины — С и А — помогают избежать проблем с кожей и зубами, желудочно-кишечным трактом и повышают иммунитет. Магний (Mg) участвует в проведении нервных импульсов, создании костного каркаса», — подчеркнула Анна Басова.
Читайте также:
Врач объяснил, как избежать сгущения крови и мочекаменной болезни
Озвучен эффективный метод снятия нагрузки на глаза при работе за ПК
Врач Лапа заявила об опасности ревматоидного артрита