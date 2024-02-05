Врач объяснил, как избежать сгущения крови и мочекаменной болезни

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Врач заявил, что для защиты сердечно-сосудистой системы от заболеваний, важно сбалансировано питаться и пить много воды. Он призвал выпивать за сутки не меньше литра чистой воды, не учитывая другие напитки. Это совет особенно актуален для мужчин, которые находятся в большей зоне риска. Гадзиян также обратил внимание на важность своевременной диагностики. Хирург отметил, что женщины более трепетно относятся к своему организму, а мужчины пренебрегают диспансеризацией и могут не знать о проблемах со здоровьем.
Гадзиян порекомендовал начинать свой день с двух стаканов воды. Это поможет запустить работу внутренних органов. Таже полезно пить воду незадолго перед приемом пищи и перед сном. Как утверждает эксперт, чтобы предотвратить возможный инсульт или инфаркт.
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