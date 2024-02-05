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Врач объяснил, как избежать сгущения крови и мочекаменной болезни

Онкоуролог Гадзиян предупредил, что нехватка жидкости сгущает кровь
05 февраля 2024, 15:43
Фото: istock / Ivan-balvan

Фото: istock / Ivan-balvan

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своем Телеграм-канале порекомендовал пить не менее литра воды в день, чтобы не столкнуться со сгущением крови и мочекаменной болезнью.


Врач заявил, что для защиты сердечно-сосудистой системы от заболеваний, важно сбалансировано питаться и пить много воды. Он призвал выпивать за сутки не меньше литра чистой воды, не учитывая другие напитки. Это совет особенно актуален для мужчин, которые находятся в большей зоне риска. Гадзиян также обратил внимание на важность своевременной диагностики. Хирург отметил, что женщины более трепетно относятся к своему организму, а мужчины пренебрегают диспансеризацией и могут не знать о проблемах со здоровьем.

Гадзиян порекомендовал начинать свой день с двух стаканов воды. Это поможет запустить работу внутренних органов. Таже полезно пить воду незадолго перед приемом пищи и перед сном. Как утверждает эксперт, чтобы предотвратить возможный инсульт или инфаркт.

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Врачи раскрыли секреты правильного сна
Малышева и Продеус рассказали, как правильно спать без вреда для здоровья
05 февраля 2024, 14:52

Фото: iStock/Ridofranz

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус рассказали, как обеспечить себе здоровый сон. Основной акцент сделан на правильном положении и выборе подушки.
Медики рекомендуют уделять внимание не только положению тела при сне на спине, но и подчеркивают важность подушки под ухом и под коленями.

«Если человек спит на спине — это хорошая поза. Подушка у него всегда под ушками. Нижние края надо вытащить повыше и никогда не ложиться на подушку плечами. Она должна находиться высоко. И второе — очень физиологично, если у вас под коленями лежит какая-то подушка», — отметила Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

Даже при предпочтении сна на боку, подушка остается неотъемлемой частью правильного положения. Кроме того, они подчеркнули важность продолжительности сна, которая должна составлять от 4,5 до 7,5 часов. Специалисты также обратили внимание на правила засыпания для стимуляции выработки мелатонина.

«Правильный сон — это сон от 5 часов, минимум 4,5, до 7,5 часов. Больше плохо и меньше тоже. Исследования последних лет подтвердили, что те люди, которые спят меньше 5 часов, имеют на четверть больше депрессий и плохого настроения», — подчеркнул иммунолог.

Интересно, что согласно исследованиям, чтение бумажной книги в спокойном ритме перед сном может помочь улучшить качество сна, снимая стресс и обеспечивая крепкий и здоровый отдых.

«А вот что хорошо поможет человеку заснуть — минимум 6 минут чтения доброй человеческой книги. Не электронной, а бумажной. Чтение должно быть в спокойном ритме со спокойным дыханием. Этот процесс снимает стресс и дает крепкий, нормальный и здоровый сон», — подчеркнул Продеус.

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Путин отметил квалифицированную медпомощь, которую врачи оказывают бойцам СВО
05 февраля 2024, 14:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отметил высококвалифицированную помощь, которую медики оказывают участникам спецоперации. Об этом говорится в приветственном письме для участников XV ежегодной международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний». Текст опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул важность традиционного форума, который является наиболее авторитетной площадкой в области сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. Здесь участники могут обсудить актуальные проблемы в рамках профессии.

По словам Путина, в России выделяется особенное внимание развитию приоритетных направлений здравоохранения.

«Во многих регионах открыты профильные кардиохирургические центры, в которых трудятся достойные, талантливые представители отечественного медицинского сообщества. И конечно, особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам специальной военной операции», - обратился глава государства к участникам мероприятия.

Он также выразил уверенность, что конференция пройдёт в конструктивном ключе и укрепит международное сотрудничество в гуманитарной сфере.

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Для каширских врачей провели обучающий семинар по диабету
05 февраля 2024, 14:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Обучающий семинар, посвящённый наблюдению за пациентами с сахарным диабетом, провела для врачей Каширы профессор кафедры эндокринологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Инна Мисникова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе семинара, который проводился на базе Каширской больницы, врачам объяснили, что диспансерное наблюдение помогает не только следить за состоянием пациентов, но и своевременно предупредить развитие некоторых опасных осложнений.

«Это мероприятие дало нам уникальную возможность обменяться опытом и получить новые знания в области лечения и наблюдения за пациентами с сахарным диабетом», — поделился впечатлениями заведующий взрослой поликлиникой №2 Каширской больницы Игорь Наумов.
В ходе семинара врачи обсудили ряд актуальных вопросов и получили практические советы.

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#медицина
#здравоохранение
#кашира
#врачи
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Врач Продеус предупредил об опасности обезжиренного творога
Врач Продеус: Обезжиренный творог может вызвать диабет
05 февраля 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/grafvision

Доктор-иммунолог Андрей Продеус заявил, что обезжиренный творог также может вызвать диабет.
Он пояснил, что в таком продукте остаются одни углеводы, которые способны вызвать диабет второго типа. Как передаёт utro.ru, по словам специалиста, обычный творог гораздо полезнее из-за содержащихся в нём жиров.

Ранее преподаватель Международного технологического колледжа Университета РОСБИОТЕХ, руководитель научно-образовательного и технологического центра «Шеф-кондитер» Инга Беляева прокомментировала созданный учёными Российского биотехнологического университета новый вид злакового батончика без глютена.

«В составе батончика отсутствуют белый сахар и глютен, а также присутствует инулин. Калорийность разработанного батончика снижена на 35% по сравнению с традиционным. Кроме того, разработанный батончик усыхает медленнее традиционного образца, что способствует продлению срока свежести изделия в рамках срока хранения», ─ объяснила в беседе с RT Беляева.

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#сахар
#молочная продукция
#здоровье
#питание
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Главный подмосковный невролог Сутормин: «Инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления»
Главный подмосковный невролог Сутормин предупредил о помолодевшем за два года инсульте
05 февраля 2024, 14:02

Фото: Istockphoto / peakSTOCK

В последние годы наблюдается тенденция к резкому «омолаживанию» инсульта. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин.
«Инсульт молодеет, это факт. Последние года два наблюдается такая тенденция. Инсульт в 30-40 лет уже не вызывает удивления. Когда я 20 лет назад начинал работать с инсультами, для нас был обычной ситуацией инсульт в 80-90 лет. В связи с этим мы сейчас во время диспансеризации ищем у более молодых пациентов причины ишемических инсультов, – такие, как бляшки в брахицефальных артериях и нарушение сердечного ритма», – сказал специалист.
По его словам, сейчас в Московской области в месяц диагностируют около 3-3,2 тысяч геморрагических и ишемических инсультов. Примерно 2,7-2,8 тысяч из них – ишемические. При этом, по словам Сутормина, четыре из пяти инсультов можно предотвратить или существенно уменьшить проявления заболевания.
«Меры профилактики всем известны. Первое – это правильное питание. Нельзя, чтобы масса тела была повышенной. Нужно больше двигаться умеренно заниматься спортом. Второе – необходимо избегать вредных привычек, таких как употребление алкоголя и табакокурение. Третье – контроль за имеющимися хроническими заболеваниями: артериальной гипертензией, нарушением ритма сердца, сахарным диабетом и вообще нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы и другими эндокринными заболеваниями», – перечислил врач.
При этом Сутормин подчеркнул, что, если все эти диагнозы ещё не поставлены, не нужно игнорировать прохождение диспансеризации. Лечить заболевание на ранних стадиях гораздо проще, заключил он.

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#здравоохранение
#врач
#минздрав мо
#инсульт
#московская область
#подмосковье
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Онколог Каприн заявил, что чудо-анализа для диагностики рака не существует
05 февраля 2024, 13:40

Фото: iStock/CIPhotos

Чтобы диагностировать онкологической заболевание у пациента, необходимо провести комплекс лабораторных и инструментальных исследований, об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в разговоре с «Российской газетой».
По словам специалиста, всем людям необходимо регулярно проходить медицинский осмотр, потому как кажущиеся обычными вещи, такие как: поход в баню, массаж, загар, могу только усугубить уже развивающееся раковое заболевание.

При этом, как отметил Каприн, одного «чудо-анализа» для диагностики рака не существует. Для этого необходимо пройти комплекс лабораторных и инструментальных исследований.

Врач напомнил, что на первоначальном этапе боли при онкологическом заболевании отсутствуют. Рак вообще может никак себя не проявлять, пока не дойдёт до запущенной стадии.

«Ходить к врачу не когда болит, а чтобы не заболеть — вот главное правило, которого стоит придерживаться каждому», — подчеркнул Каприн.

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#онкология
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Порядка 1 тыс. человек за день посетили подмосковные центры амбулаторной онкопомощи
05 февраля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 1 тысячи жителей Подмосковья прошли диагностику в центрах амбулаторной онкопомощи в минувшую субботу. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В этот день в ЦАОПах провели День открытых дверей, приуроченный к отмечаемому 4 февраля Всемирному дню борьбы против рака. Проверить здоровье можно было во всех 24 подмосковных центрах.
«Регулярные обследования позволяют вовремя выявить онкозаболевания и начать их лечение. В минувшую субботу почти 1 тыс человек прошли обследования в рамках Дня открытых дверей в центрах амбулаторной онкопомощи. У четырёх были заподозрены злокачественные новообразования. Их направили на дополнительную диагностику», – рассказала Стригункова.
Пациенты могли пройти маммографию, КТ- и рентген-исследование органов грудной клетки, сдать ПСА-тест на рак простаты, а также тест на скрытую кровь в кале. Онкологи и других медики давали консультации.

Всю информацию о работе онкологической службы Подмосковья можно найти на онкопортале региона. Там же размещён график проведения дней открытых дверей в ЦАОПах.

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#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
#онкология
#диагностика
#здравоохранение
#здоровье
#медицина
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Хоккейный клуб из Воскресенска вышел в плей-офф ВХЛ
05 февраля 2024, 12:07

Фото: пресс-служба физической культуры и спорта Московской области

ХК «Химик» из Воскресенска вышел в плей-офф Кубка Петрова. Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная команда «Химик» является действующим обладателем Кубка Петрова и готовится к защите титула.

«По итогам 50 проведенных игр ХК «Химик» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе воскресенских хоккеистов 72 очка. Ближайший преследователь, команда «Динамо Санкт-Петербург», отстает на 5 очков, что позволяет ХК «Химик» уверено выйти в зону плей-офф», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что текущем сезоне на счету капитана воскресенского клуба Олега Губина 26 очков — 5 шайб и 21 голевая передача.

Кроме этого, 5 февраля в 18:30 пройдет матч между ХК «Химик» и ХК «Динамо-Алтай» в Воскресенске.

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#петербург
#Алтай
#хоккей
#подмосковье
#воскресенск
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В больницы Подмосковья поступило более 60 единиц оборудования для помощи новорождённым
05 февраля 2024, 12:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 60 единиц медицинского оборудования для отделений неонатологии поступило в больницы Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В прошлом году мы поставили в наши медицинские организации 63 единицы оборудования для оказания медицинской помощи новорожденным. На эти цели было направлено почти 144 млн рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

Региональные больницы получили аппараты ИВЛ для новорождённых, различные инкубаторы, реанимационные системы и прочее. Медицинская техника была закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
#новорождённые
#медицина
#светлана стригункова
#московская область
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