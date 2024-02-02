Врач Лапа заявила об опасности ревматоидного артрита

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Врач-терапевт высшей квалификации Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. Людмила Лапа рассказала, что ревматоидный артрит не излечивается до конца, однако заболевание можно контролировать и поддерживать здоровье организма.
«Больной проходит различные лечебные мероприятия, которые позволят ему сохранить подвижность мышц и купировать болевые синдромы. Используются ассистивные устройства для самопомощи, позволяющие защитить суставы», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Лапа.
Она добавила, что в тяжёлых случаях может применяться ортопедическая хирургия. Также снизить воспаление при заболевание могут помочь глюкокортикоиды, биологические вещества, нестероидные противовоспалительные препараты.
«Когда пенициллин получил широкое распространение, венерические болезни, включая самые неприятные, перестали пугать. Всё стало легко и быстро излечимо. Потом на солдатскую распущенность наложилась «сексуальная революция», дети цветов, Вудсток — и вот вам общество, в котором снимают «Секс в большом городе» и очень легко относятся к любым ЗППП и даже не думают отказываться от общения с заражёнными», — приводит «Царьград» слова Перлы.
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