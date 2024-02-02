Озвучен эффективный метод снятия нагрузки на глаза при работе за ПК

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Офтальмолог Анна Семакина заявила, что для предотвращения перенапряжения глаз при работе за компьютером надо давать себе перерыв каждые 20 минут.
Кроме этого, врач посоветовала делать разминку каждые 45 минут.
Ранее терапевт Виктория Иванова заявила, что эпилепсию может спровоцировать инсульт.
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«Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора и смотрите вдаль 20 секунд. Каждые 45-60 минут вставайте и разминайтесь: достаточно покрутить головой, плечами, размять зону поясницы и походить, чтобы снять венозный застой. Пейте больше воды. Это полезно для всего организма в целом, для суставов, которые находятся в скованном положении, и для глаз», — отметила в беседе с NEWS.ru Семакина.
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Мелисса Тимофеева