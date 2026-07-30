Врач посоветовал ограничить магазинные пельмени до двух порций в неделю

30 июля 2026, 07:07

Врач Симаков: магазинные пельмени лучше есть не чаще 1–2 раз в неделю

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Врач-хирург и бариатрический хирург «СМ-Клиника» Александр Симаков рекомендовал есть покупные пельмени не чаще одного-двух раз в неделю. Частое включение полуфабрикатов в меню может привести к избытку соли, насыщенных жиров и калорий. Об этом сообщает «Газета.Ru».