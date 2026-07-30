Врач посоветовал ограничить магазинные пельмени до двух порций в неделю
Врач-хирург и бариатрический хирург «СМ-Клиника» Александр Симаков рекомендовал есть покупные пельмени не чаще одного-двух раз в неделю. Частое включение полуфабрикатов в меню может привести к избытку соли, насыщенных жиров и калорий. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Эксперт в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что готовые пельмени нередко содержат много натрия, усилителей вкуса и пищевых добавок. Избыток соли способен провоцировать задержку жидкости и со временем повышать артериальное давление.
Важен и баланс между тестом и мясной начинкой. В части полуфабрикатов доля теста заметно превышает количество мяса. Такое блюдо даёт организму преимущественно быстроусвояемые углеводы, при этом в нём мало белка, витаминов, минералов и пищевых волокон. Сытость после еды проходит быстро, а калорийность рациона растёт. Питание, построенное почти исключительно на пельменях, создаёт дефицит клетчатки. Она необходима для нормальной работы кишечника и поддержания здоровой микрофлоры. Получать её лучше из овощей, фруктов, зелени и цельнозерновых продуктов.
Симаков посоветовал не добавлять к блюду много масла, майонеза, сметаны или жирных соусов. Более удачным дополнением станут свежие овощи, салат, натуральный йогурт либо небольшая порция нежирной сметаны. Домашние пельмени из качественного мяса с умеренным количеством соли имеют более высокую пищевую ценность. Однако даже их не стоит делать основой меню: рациону нужны рыба, птица, яйца, бобовые и молочные продукты.
В последние годы всё чаще появляются новости о росте числа заболеваний, связанных с питанием: ожирения, диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой. Специалисты отмечают, что одной из главных причин становится избыток сахара, соли, фастфуда и готовых продуктов в ежедневном рационе. Поэтому вопрос правильного питания сегодня важен не только для тех, кто хочет поддерживать фигуру, но и для каждого человека, заботящегося о здоровье.
Правильное питание — это сбалансированный рацион, который обеспечивает организм энергией, белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами.
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