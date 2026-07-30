Маткапитал разрешили использовать для оплаты автошколы и общежития
Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что семьи вправе направить средства материнского капитала на обучение детей в автошколе, занятия с репетиторами, образовательные курсы и проживание в студенческом общежитии.
Оплатить подготовку к получению водительских прав можно для любого ребёнка в семье, вне зависимости от того, на кого оформили сертификат. На дату начала занятий ученику должно исполниться не менее 16 лет, при этом его возраст не должен превышать 25 лет. У автошколы необходима лицензия на образовательную деятельность. Средства сертификата разрешается использовать для оплаты услуг репетиторов со статусом индивидуального предпринимателя. В перечень подходящих расходов входят языковые программы, творческие кружки, спортивные занятия и обучение на онлайн-платформах. Организация или ИП должны иметь образовательную лицензию.
Маткапитал допускается направить на оплату места в общежитии при колледже или вузе, в том числе на коммунальные платежи. Аренду частной квартиры эта мера не покрывает. Для оформления выплаты семье потребуются договор найма и документ из учебного заведения, подтверждающий проживание студента. В договоре на обучение или проживание следует указать, что расчёт проведут средствами материнского капитала.
Материнский капитал — это мера государственной поддержки российских семей, в которых появился ребёнок. Сертификат оформляют в беззаявительном порядке после рождения или усыновления ребёнка, а информация о нём поступает в личный кабинет на портале «Госуслуги». Размер выплаты ежегодно индексируется, а право на неё зависит от даты рождения детей и других условий программы.
Чаще всего маткапитал направляют на улучшение жилищных условий: покупку квартиры или дома, первоначальный взнос по ипотеке, погашение жилищного кредита, строительство или реконструкцию жилья. Использовать средства на эти цели можно, не дожидаясь трёхлетия ребёнка, если речь идёт об ипотеке. При покупке жилья необходимо выделить доли детям.
Также сертификат можно использовать для образования детей. Средствами оплачивают детский сад, обучение в колледже или вузе, дополнительные занятия, автошколу при наличии образовательной лицензии, проживание в общежитии. В ряде случаев маткапитал разрешено направить на товары и услуги для социальной адаптации ребёнка с инвалидностью.
Кроме того, часть средств можно получать в виде ежемесячной выплаты на ребёнка до трёх лет, если доход семьи соответствует установленным критериям. Маткапитал также допускается перевести на накопительную пенсию матери. Для распоряжения средствами обычно нужно подать заявление через «Госуслуги», Социальный фонд России или МФЦ, приложив договоры и документы, подтверждающие выбранное направление расходов.
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