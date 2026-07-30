Маткапитал разрешили использовать для оплаты автошколы и общежития

30 июля 2026, 08:22

Специалист Поздняков: маткапитал можно направить на обучение детей вождению

Фото: iStock/Gwengoat

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что семьи вправе направить средства материнского капитала на обучение детей в автошколе, занятия с репетиторами, образовательные курсы и проживание в студенческом общежитии.