В России выросли цены на вторичное жилье вопреки дорогой ипотеке
В России средняя стоимость квартир на вторичном рынке за третий квартал 2026 года выросла на 4,5%. Это произошло на фоне ипотечных ставок около 18% годовых, которые сдерживают спрос. Аналитики URA.RU объяснили рост цен переходом покупателей с рынка новостроек на готовое жилье и увеличением числа альтернативных сделок.
По словам основателя бюро недвижимости «Пруцаков и Партнеры» Антона Пруцакова, от 70 до 80% сделок на вторичном рынке проходят по цепочкам обменов. Владельцы продают одну квартиру и сразу покупают другую, используя ипотеку преимущественно для доплаты. Остальную сумму они покрывают накоплениями.
Еще одна причина роста цен — сокращение предложения. За третий квартал количество квартир в продаже уменьшилось на 7%. Владельцы ликвидного жилья снимают объявления и сдают квартиры в аренду. В результате на рынке остается больше дорогих объектов.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Мощенко отметила, что покупатели все чаще выбирают готовые квартиры с ремонтом. В отличие от новостроек, такое жилье не требует дополнительных крупных расходов на отделку. При высоких ипотечных ставках покупка квартиры в строящемся доме становится менее выгодной.
Средняя стоимость квартиры выросла сильнее, чем цена квадратного метра: на 4,5% против 3,6%. Эксперты связывают это с сокращением предложения недорогих студий и однокомнатных квартир. При этом на рынке остается больше просторных двух- и трехкомнатных вариантов.
По прогнозу опрошенных URA.RU экспертов, до конца 2026 года рынок может выйти на плато. Затем продавцам, вероятно, придется чаще соглашаться на скрытые скидки в размере 3–7%. В начале 2027 года аналитики ожидают стагнацию. Тем временем спрос на аренду жилья может продолжить расти.
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