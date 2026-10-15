В России выросли цены на вторичное жилье вопреки дорогой ипотеке

15 октября 2026, 12:38

За третий квартал 2026 года квартиры подорожали на 4,5%

Фото: istockphoto / marchmeena29

В России средняя стоимость квартир на вторичном рынке за третий квартал 2026 года выросла на 4,5%. Это произошло на фоне ипотечных ставок около 18% годовых, которые сдерживают спрос. Аналитики URA.RU объяснили рост цен переходом покупателей с рынка новостроек на готовое жилье и увеличением числа альтернативных сделок.