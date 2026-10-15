Москвич «делился» с мошенниками деньгами на протяжении рекордного времени

15 октября 2026, 12:47

Москвича на протяжении полутора лет разводили мошенники

Фото: istockphoto/Diy13

Житель столицы на протяжении полутора лет становился жертвой дистанционных мошенников, которые раз за разом выманивали у него деньги. Этот случай стал рекордным по продолжительности обмана. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.





По его словам, мужчина изначально перевел деньги аферистам, а спустя время осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Пострадавшему объяснили базовые принципы цифровой гигиены и провели профилактическую беседу о том, как вести себя при разговорах с неизвестными.





«Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, — полтора года», — заявил Кононенко.

«Дистанционные мошенники понимают, когда человек поддается влиянию, поэтому стараются как можно дольше быть с ним в контакте», — подытожил Кононенко, добавив, что таких людей лучше по возможности не оставлять одних.