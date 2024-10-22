Диетолог Дианова раскрыла неожиданную пользу орехов

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22 октября считается Днем орехов. Праздник посвящен питательному, полезному и вкусному продукту, вокруг которого ходит множество мифов.
Врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» призвала употреблять орехи на ежедневной основе.
По ее словам, орехи — это кладезь таблицы Менделеева, однако важно соблюдать нормы употребления.
Она добавила, что орехи — это удобный перекус, а если к нему добавить фрукт или сухофрукт, то будет еще и сбалансированный.
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«Орехи и семена — растительный продукт, которых нам в рационе всегда не хватает. Все современные рекомендации, куда ни тки, говорят о том, что растительная пища должна преобладать. Орехи — источник белка, клетчатки, жиров. Это дарит нам долголетие. Грецкие орехи оказывают положительное влияние на мозг в плане профилактики заболеваний Альцгеймера. Бразильский орех — источник селена, который помогает бороться против рака и против старения кожи. Фисташки (пресные) положительно влияют на сердечно-сосудистую систему», — объяснила эксперт.
По ее словам, орехи — это кладезь таблицы Менделеева, однако важно соблюдать нормы употребления.
«Все говорят, что среднее - 20-30 грамм в день. Но я считаю, что 30 — многовато, потому что каждый орех имеет разный размер. Чтобы не нервничать из-за граммов, можно считать штучно. Например, женская норма миндаля за один прием пищи — 10 штук, а мужчинам — 15. Это верхний потолок», — сказала диетолог.
Она добавила, что орехи — это удобный перекус, а если к нему добавить фрукт или сухофрукт, то будет еще и сбалансированный.
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Анастасия Бондарева