«Очень сладко и жирно»: диетолог Пичугина раскрыла правду о ЗОЖных снеках

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Для людей, придерживающихся здорового образа жизни, сейчас выпускают много разнообразных снеков, включая батончики, мюсли и прочее. Однако польза от таких продуктов может быть весьма сомнительной. Об этом предупредила главный врач-диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«В состав некоторых ЗОЖных батончиков входит сахар, пальмовое масло и другие неполезные ингредиенты. Это очень жирно и сладко», — сказала диетолог.Она добавила, что полезный батончик может состоять из злаков, сухофруктов, фруктов или ягод, добавок из семечек или орехов и прочих натуральных компонентов без добавленных сахаров или с их минимальным присутствием.
Диетолог также отметила, что если человек следит за весом, ему нужно контролировать не только количество калорий в снеке, но общее количество углеводов.
«В составе снека должны доминировать «медленные» углеводы. Поэтому предпочтительнее выбирать продукты с минимально обработанными компонентами: цельные, а не измельченные злаки, дробленые или целые семечки и орехи, а не паста из них. Стоит также избегать продуктов с усилителями вкуса, искусственными красителями, ароматизаторами и другими химикатами», — подчеркнула Пичугина.Важно также качество используемых ингредиентов. Например, снек с кокосовым маслом предпочтительнее продукта с пальмовым маслом.
Для того, чтобы быть уверенным в пользе снеков, диетолог посоветовала готовить их самостоятельно из таких продуктов, как гречка или овсянка, сушёная клюква, курага или чернослив, клубника, миндаль, кедровые орехи и мёд. При этом даже домашние снеки стоит есть в меру, потому что они довольно калорийные.
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