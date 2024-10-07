«Уберегает от рака»: Диетолог назвала неожиданную пользу инжира

Скоро сезон свежих фруктов подойдет к концу, и тогда на помощь придут сухофрукты, которые тоже не уступают по полезности. Например, инжир, который обладает лечебными свойствами благодаря своему богатому химическому составу. По словам специалистов, в инжире содержатся медь, магний, калий, тиамин, витамины К и В6.