Производство препарата от тяжелых болезней почек запущено в ОЭЗ Технополис «Москва»
Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Р-Опра» (группа «Р-Фарм») начала производство препарата для терапии тяжелых форм хронической болезни почек на основе синтетического аналога витамина D на площадке «Алабушево».
Как сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, действующим веществом лекарства в форме желатиновых капсул является парикальцитол. Общий объем инвестиций в производственные мощности составил 8,7 млрд рублей.
Глава департамента инвестиционной политики Анатолий Гарбузов подчеркнул, что резидент ОЭЗ с 2019 года создал свыше 280 высокотехнологичных рабочих мест и освоил полный производственный цикл. Гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев добавил, что в 2024 году на площадке «Печатники» открыт НИЦ для разработки препаратов против онкологических и социально значимых заболеваний.
«Р-Фарм» реализует три офсетных контракта с Москвой, поставляя лекарства для онкологии и кардиологии. С 2026 года начнутся поставки иммунодепрессантов и препаратов против диабета, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.
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