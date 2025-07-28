Производство препарата от тяжелых болезней почек запущено в ОЭЗ Технополис «Москва»

28 июля 2025, 01:43

Компания «Р-Опра» начала выпуск почечного препарата с инвестициями 8,7 млрд рублей

Фото: iStock/AnnaStills

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Р-Опра» (группа «Р-Фарм») начала производство препарата для терапии тяжелых форм хронической болезни почек на основе синтетического аналога витамина D на площадке «Алабушево».