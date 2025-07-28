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Психиатр назвал границу между верой в магию и психическим расстройством

Врач Сергей Тарасов объяснил патологические признаки интереса к магии
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Вера в магию и сверхъестественное не является психическим расстройством, но может сопровождать шизотипическое расстройство личности при наличии комплекса симптомов, заявил психиатр Сергей Тарасов «Газете.Ru».



Психотерапевт Клиники доктора Исаева подчеркнул, что интерес к астрологии, нумерологии или эзотерике часто становится частью культурных традиций или механизмом совладания с тревогой.

«Сама по себе вера в сверхъестественное [...] не является признаком расстройства», — пояснил врач.
По словам Тарасова, диагноз «шизотипическое расстройство» рассматривается только при сочетании с социальной дезадоптацией (странности в поведении/внешности, мешающие общению и работе), а также когнитивными нарушениями.

Расстройство относится к шизофреническому спектру и может перерасти в психоз, но многие пациенты сохраняют социальную адаптацию. Тревожные сигналы для обращения к психиатру: сочетание веры в магию с изоляцией, подозрительностью и утратой профессиональных навыков.
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