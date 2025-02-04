Диетолог Королева перечислила полезные свойства баклажана

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Баклажан принадлежит к семейству пасленовых. Он близкий родственник картофелю и томатам, но, в отличие от них, имеет азиатское происхождение.
Диетолог, кандидат медицинских наук, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» назвала полезные свойства баклажана.
Он добавила, что баклажан не должен быть переварен, иначе он теряет полезные функции.
Диетолог напомнила, что овощи — одна из самых важных групп питания, про которую нельзя забывать.
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«Растительная клетчатка, волокна, хорошая сочетаемость с источниками полноценного белка делают его сытным. Много волокон растительной клетчатки», — сказала эксперт.
Он добавила, что баклажан не должен быть переварен, иначе он теряет полезные функции.
«Он должен сохранять некую хрусткость для того, чтобы обеспечить поступление пищевых волокон, дабы поддержать работу пищеварительной системы и стать полезным для микробиоты и микрофлоры кишечника», — объяснила Королева.
Диетолог напомнила, что овощи — одна из самых важных групп питания, про которую нельзя забывать.
«Растительные волокна поддерживают наш иммунитет по собственной выработке витаминов группы В, нейромедиаторов и ряду других биологически активных молекул», — заключила она.
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Анастасия Панченко