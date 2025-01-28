«Двойной удар»: Диетолог назвала самые опасные добавки к кофе

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Не все любители кофе могут пить его в оригинальном виде, тем более, когда на витринах столько манящих добавок: корица, сиропы, сливки и даже алкоголь. Но как изменяется влияние на организм разбавленного добавками кофейного напитка?
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что самый опасный кофе из вышеперечисленного – с добавлением алкоголя.
Следующим по «шкале вредности», по словам Павлюк, стоит кофе с добавлением сиропов, потому что это является жидким вариантом сахара.
Корица, как сказала Наталья Павлюк, в умеренных количествах полезна для углеводного обмена, сердца, кишечника, поэтому опасности в ее добавлении нет, как, собственно, и в сливках.
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«Любые количества алкоголя современной наукой считаются вредными. Алкоголь содержит не только алкоголь, но еще и сахара, то есть здесь двойной удар», — заявила эксперт.
Следующим по «шкале вредности», по словам Павлюк, стоит кофе с добавлением сиропов, потому что это является жидким вариантом сахара.
«Сахар в жидком виде — это самое неполезное из всего сладкого, что может быть. От сиропов происходит и набор веса, и увеличение риска сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение печени, хронические заболевания и так далее», — сказала диетолог.
Корица, как сказала Наталья Павлюк, в умеренных количествах полезна для углеводного обмена, сердца, кишечника, поэтому опасности в ее добавлении нет, как, собственно, и в сливках.
«Если мы говорим про человека уже больного сердечно-сосудистыми заболеваниями, который есть слишком много жиров, то, конечно, сливки будут лишними. Но молоко в целом считается полезной добавкой», — заключила специалист.
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Анастасия Панченко