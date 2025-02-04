Диетолог предупредила о скрытой опасности любимого многими овоща

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В первый вторник февраля отмечается Международный день баклажанов. Этот овощ люди используют в разных вариациях, восхищаясь содержащимся внутри количеством клетчатки и витаминов. Однако, ходят слухи, что с этим фиолетовым продуктом не все так просто.
Диетолог, кандидат медицинских наук, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что баклажан зачастую тяжело переваривается организмом.
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«Он имеет место быть в рационе, однако не всем показан, потому что относится к группе пасленовых. Имеет в составе лектины. При наличии воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта, он может поддержать огонь воспаления и встать вопреки лечебной программе, назначенной врачом», — сказала эксперт.По ее словам, баклажаны противопоказаны людям с проблемами пищеварительной системы и наличием аутоиммунных заболеваний.
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Анастасия Панченко