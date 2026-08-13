Терапевт объяснила, кому летом полезнее выбрать арбуз, а кому — дыню
Терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик рассказала, что арбуз и дыня по-разному дополняют летний рацион. Первый продукт помогает восполнить жидкость в жару, второй обеспечивает организм витаминами, фолатами и калием.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что в арбузной мякоти содержится около 91% воды, а в дыне — примерно 90%. При близкой калорийности дыня содержит больше углеводов и каротиноидов: в 100 граммах арбуза около 30 ккал, в такой же порции дыни — порядка 35 ккал.
Арбуз ценят прежде всего за ликопин — антиоксидант из группы каротиноидов. По словам Чистик, это вещество связывают с профилактикой ряда онкологических заболеваний, включая рак предстательной железы. В составе ягоды есть и цитруллин, способствующий расширению сосудов и мягкому снижению давления.
Дыня особенно богата бета-каротином, из которого организм получает витамин A. Больше всего его содержат плоды с ярко-оранжевой мякотью, включая канталупу, «торпеду» и «колхозницу». Порция весом 200 граммов покрывает примерно половину суточной потребности в витамине A, важном для зрения, кожи и иммунной системы. Кроме того, дыня служит источником витамина C, фолиевой кислоты и калия.
Арбуз подойдет для низкокалорийного десерта и утоления жажды. За один прием врач советует съедать 500–700 граммов, а за день — до 1,5 килограмма. Дыня лучше подойдет в качестве питательного перекуса: разовая порция составляет 300–500 граммов, суточная — до 800 граммов.
Осторожность нужна людям с сахарным диабетом второго типа, болезнями почек, метеоризмом и синдромом раздраженного кишечника. Оба плода содержат много воды, калия и FODMAP-углеводов, способных усилить неприятные симптомы.
Дыню Чистик рекомендовала употреблять отдельно от основного приема пищи, выдерживая паузу не менее часа. Арбуз менее требователен к сочетаниям, однако его тоже лучше не дополнять тяжелой едой и не есть поздно вечером.
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