Терапевт объяснила, кому летом полезнее выбрать арбуз, а кому — дыню

13 августа 2026, 09:38

Врач Чистик: арбуз выигрывает по гидратации, дыня — по витаминам и калорийности

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Терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик рассказала, что арбуз и дыня по-разному дополняют летний рацион. Первый продукт помогает восполнить жидкость в жару, второй обеспечивает организм витаминами, фолатами и калием.