ЛДПР предложила отменить штрафы за один вид нарушений ПДД
В Москве прозвучало предложение отменить штрафы за те нарушения Правил дорожного движения, которые не представляют реальной угрозы для безопасности участников дорожного движения. С такой инициативой выступил первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Александр Курдюмов в беседе с ТАСС.
По словам политика, партия настаивает на пересмотре подходов к администрированию: наказание должно следовать исключительно за опасное вождение, а не за соблюдение формальных процедур. Он подчеркнул, что предъявляемые к водителям требования должны быть обоснованными и служить целям безопасности, а государство, в свою очередь, обязано обеспечить граждан качественной дорожной инфраструктурой.
В этой связи ЛДПР предлагает реализовать федеральный проект «Дороги малой России», инициатором которого выступил председатель партии Леонид Слуцкий. Как отметил Курдюмов, программа предусматривает усиление финансовой поддержки регионов и введение единых стандартов содержания местных автодорог.
Кроме того, партийцы настаивают на зачислении 25% средств от транспортного налога напрямую в бюджеты городских и сельских поселений. Эти деньги предлагается направлять исключительно на ремонт и обслуживание дорог местного значения.
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