ЛДПР предложила отменить штрафы за один вид нарушений ПДД

12 августа 2026, 22:21

ЛДПР хочет отменить штрафы за неопасные нарушения ПДД

Фото: istockphoto/z1b

В Москве прозвучало предложение отменить штрафы за те нарушения Правил дорожного движения, которые не представляют реальной угрозы для безопасности участников дорожного движения. С такой инициативой выступил первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Александр Курдюмов в беседе с ТАСС.