Российские ученые открыли эффективный способ сбросить вес
В России объявили о запуске клинических испытаний новейшей системы для анализа микробиоты кишечника. Об этом пишут «Известия».
Как пояснил академик РАН Владимир Ивашкин, разработанная система позволяет точно определить количественный состав микробиома толстого кишечника, включая условно-патогенные микроорганизмы и грибки Candida, при этом она отличается невысокой стоимостью.
Уточняется, что новая тест-система имеет потенциал для применения в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, иммунных нарушений, тревожных и депрессивных расстройств, ожирения и других состояний, связанных с взаимодействием между кишечником и мозгом, а также кишечником и иммунной системой.
По мнению учёных, анализ микробиома поможет в подборе более действенных лекарственных средств и сделает терапию пробиотиками более индивидуализированной. Также указывается, что исследования в этой области продолжаются.
