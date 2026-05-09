Нарколог предупредил россиян об опасном самообмане
Нарколог, заведующий наркологическим отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин предупредил, к каким последствиям приводит ежедневное употребление дежа небольшого количества вина. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач заявил, что все алкогольные напитки опасны для здоровья, и безопасных доз алкоголя не существует. Он опроверг распространённое мнение о том, что вино менее вредно, чем пиво или водка, назвав его опасным заблуждением. Тюрин подчеркнул, что спирт остаётся спиртом вне зависимости от типа алкогольного напитка.
Нарколог отметил, что некоторые люди считают вино полезным из-за содержания в нём природного антиоксиданта ресвератрола. Однако, по его словам, количество этого вещества в напитке крайне незначительно. В то же время, содержание этанола в вине достаточно для того, чтобы вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, включая повреждение нейронов мозга, предупредил медик.
Согласно заверению Тюрина, ни одно серьёзное исследование не подтвердило, что употребление одного бокала вина в день полезнее для здоровья, чем полный отказ от алкоголя. Напротив, научно доказано, что регулярное употребление вина ухудшает память и концентрацию, наносит вред печени, поджелудочной железе, сердцу и нервной системе. Это может привести к раздражительности, рассеянности, повышению артериального давления, нарушению сна и увеличению риска развития рака, добавил медик.
Он подытожил, что даже небольшое количество вина вызывает мгновенный выброс гормона удовольствия дофамина. При регулярном употреблении формируется привычка снимать стресс таким образом, что одного бокала становится недостаточно, и человек начинает увеличивать дозу. В результате безобидный ритуал может перерасти в зависимость.
