Нутрициолог раскрыл опасность быстрорастворимого какао

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Зимой всегда хочется чего-то согревающего — на помощь приходит какао. Однако многие в целях экономии времени используют быстрорастворимый напиток, который зачастую ярче по вкусу классического.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что нужно разграничить какао-порошок и растворимое какао (какао-напиток).
По его словам, любой какао-порошок (быстрорастворимый или тот, который варят) представляет собой одно и то же.
Он подчеркнул, что какао-порошок сам по себе — калорийный продукт, а добавление сахарной пудры делает его еще тяжелее и калорийнее.
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«Быстрорастворимый и приготавливаемый какао — это просто смесь основы какао-порошка, пудры и дополнительных присадок для того, чтобы он был проще», — сказал он.
По его словам, любой какао-порошок (быстрорастворимый или тот, который варят) представляет собой одно и то же.
«В быстрорастворимых продуктах есть дополнительные ингредиенты, например, сахарная пудра. Чем больше добавок, тем больше сахара, а, соответственно, проще перебрать собственную норму углеводов», — сообщил эксперт.
Он подчеркнул, что какао-порошок сам по себе — калорийный продукт, а добавление сахарной пудры делает его еще тяжелее и калорийнее.
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Анастасия Бондарева