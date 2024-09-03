«Буквально яд»: Нутрициолог предупредила о последствиях злоупотребления черным чаем

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По мнению британских диетологов, черный чай обладает целебным действием. Так, флавоноиды, находящиеся в напитке, уменьшают воспаление в кишечнике и улучшают микрофлору, таким образом снижая количество вредных бактерий.
Нутрициолог, автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в эфире «Радио 1» рассказала о пользе и вреде черного чая.
Она отметила, что многие исследования ученых могут восприниматься как призыв к вызову. Когда диетолог говорит о пользе черного чая при вздутии, человек может принимать это как доказательство безопасности своего пристрастия, однако самое важное содержится в деталях. Коробейникова заявила, что идеальной дозировкой черного чая является одна кружка в день.
Помимо этого, она обратила внимание на вред чифира.
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Она отметила, что многие исследования ученых могут восприниматься как призыв к вызову. Когда диетолог говорит о пользе черного чая при вздутии, человек может принимать это как доказательство безопасности своего пристрастия, однако самое важное содержится в деталях. Коробейникова заявила, что идеальной дозировкой черного чая является одна кружка в день.
«Плюсы, безусловно, у черного чая есть. У качественного, заварного. Там антиоксиданты, витамины группы В, магний, железо. И те самые флавоноиды, о которых говорит британский диетолог. Там большой спектр достаточно. Правда, в порции чая этих полезных элементов совсем не так много, как хотелось бы. Если мы будем их набирать количеством, то мы просто сорвем себе кишечник вместе со всеми его многочисленными обитателями. И вздутие покажется каким-то детским лепетом», — отметила собеседница.Она пояснила, что в черном чае содержится достаточно много дубильных веществ, кофеина и при чрезмерном употреблении чая могут начинаться проблемы с ЖКТ. Коробейникова отметила, что диетолог упоминает флавоноиды, растительные вещества, которые улучшают микрофлору кишечника.
«Важно понимать, что тех же самых флавоноидов огромное количество содержится в цитрусовых, в шпинате, в луке, в зеленом чае, облепихе в горьком черном шоколаде (больше 70% какао). Поэтому не только там эти волшебные вещества, а много где еще. Становясь заложником одного продукта, мы лишаем себя возможности быстрее выздоравливать и вовсе не болеть», — пояснила эксперт.Разнообразить свою тарелку – это задача номер один для любого человека, отметила Коробейникова. Чем больше мы используем продуктов, цветов, витаминов, в том числе, в рационе — тем здоровее кишечник, тем здоровее иммунитет и его ответ на любые неприятности в организме.
«Как и в любом другом чае, в черном есть плюсы, но есть и минусы. Не стоит зацикливаться на одном продукте, это самое-самое важное, что нужно понимать. Чай с шиповником гораздо круче, ромашковый чай, имбирный чай, даже матча модная, тоже у всех есть свои особенности, своя польза, но в меру», — добавила ннутрициолог.Коробейникова также высказалась о пакетированном чае. По мнению эксперта, стоит отказываться от подобных чаев, ведь никто не знает какая «пыль» там содержится.
«Пакетики я уже сейчас не буду покупать, потому что я не знаю из чего они. Что бы ни написал любой из самых уважаемых брендов на упаковке — мы не знаем, что в пакетиках. Чтобы избежать неприятностей, чтобы минимизировать какой-то даже гипотетический риск, лучше покупать, чтобы было видно, что это листья. Это гораздо безопаснее», — заявила специалситка.Лучше раз в неделю заварить хороший листовой чай с добавками, чем ежедневно поглощать бесполезный продукт, заверила Коробейникова.
Помимо этого, она обратила внимание на вред чифира.
«Концентрация тех самых веществ, которые не очень хороши в увеличенной концентрации — это экстрим путешествие для сердца, для бедной слизистой кишечника, желудка. Безусловно, уже все понимают, что кофеин – это тот же наркотик. Только в каком-то умеренном, очень-очень умеренном количестве, раз в день он приносит пользу. Когда мы начинаем борщить, в том числе заваривая чефир или настаивая долго-долго и потом выпивая, это уже становится буквально ядом», — подытожила Коробейникова.Она отметила, что кофеина нет в цикории и гречишном чае.
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Алина Юрчак