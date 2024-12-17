Нутрициолог раскрыл пользу и вред любимого зимнего напитка россиян

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«Много магния, фосфора — они тоже нам необходимы. К примеру, фосфор участвует в генерации сердечной мышечной ткани. Также там есть теобромин, который нормализует работу центральной нервной системы, помогает выделять дофамин», — объяснил эксперт.
Он добавил, что противопоказаний к напитку нет, но его не рекомендуется употреблять людям с индивидуальной непереносимостью каких-либо ингредиентов.
«На моей памяти ни одного случая аллергии на какао, какао-порошок не было. Хотя бывает, например, на добавленную куркуму или молочные продукты», — сообщил Пристанский.
По его словам, нормы потребления какао не существует, однако нужно помнить про большое количество углеводов в напитке, чтобы не переборщить с калориями.
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