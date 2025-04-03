Диетолог рассказал, когда лучше употреблять кефир

Фото: iStock/Amguy
Бытует мнение, что кефир на ночь лучше не употреблять, потому что он мешает легкому засыпанию. Однако многие вспоминают, как раньше, родители и учителя, давая этот кисломолочный продукт перед сном, были уверены в его пользе. Кто прав?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что пользу кефира на ночь, который давали взрослым и детям в советских и постсоветских временах, никто не опроверг.
По его словам, важно также в какое время употреблять кефир и в каких количествах.
Читайте также:
Диетолог назвал опасность любимого россиянами кисломолочного продукта
«Тихий убийца»: Диетолог раскрыл опасность продукта, который россияне употребляют каждое утро
Диетолог рассказал о полезных свойствах главного диетического фрукта
«Просто у некоторых людей с повышенной чувствительностью происходит повышение кислотности, но это достаточно редкая ситуация», — прокомментировал он.
По его словам, важно также в какое время употреблять кефир и в каких количествах.
«Пациентам с изжогой кефир нужно употреблять очень дифференцированно, лучше отказаться совсем, а в течение дня включить греческий йогурт, который будет меньше вызывать изжогу. А лучше пить кефир за полтора часа до сна», — посоветовал диетолог.
Читайте также:
Диетолог назвал опасность любимого россиянами кисломолочного продукта
«Тихий убийца»: Диетолог раскрыл опасность продукта, который россияне употребляют каждое утро
Диетолог рассказал о полезных свойствах главного диетического фрукта
Анастасия Панченко