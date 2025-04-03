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Диетолог рассказал, когда лучше употреблять кефир

Диетолог Бобровский: кефир лучше пить за полтора часа до сна
Фото: iStock/Amguy

Фото: iStock/Amguy

Бытует мнение, что кефир на ночь лучше не употреблять, потому что он мешает легкому засыпанию. Однако многие вспоминают, как раньше, родители и учителя, давая этот кисломолочный продукт перед сном, были уверены в его пользе. Кто прав?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что пользу кефира на ночь, который давали взрослым и детям в советских и постсоветских временах, никто не опроверг.

«Просто у некоторых людей с повышенной чувствительностью происходит повышение кислотности, но это достаточно редкая ситуация», — прокомментировал он.

По его словам, важно также в какое время употреблять кефир и в каких количествах.

«Пациентам с изжогой кефир нужно употреблять очень дифференцированно, лучше отказаться совсем, а в течение дня включить греческий йогурт, который будет меньше вызывать изжогу. А лучше пить кефир за полтора часа до сна», — посоветовал диетолог.

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Глава ВОЗ Гебрейесус призвал мир готовиться к новой пандемии
03 апреля 2025, 00:29

Фото: istockphoto/chayakorn lotongkum

Новая пандемия опасного заболевания может оказаться намного опаснее коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он также призвал все страны на планете немедленно начать работу над всеобщим соглашением о борьбе с пандемиями, передаёт ТАСС. Возглавляемая им организация уже начала работу над документом, напомнил чиновник. Он посетовал, что сейчас на фоне мировых конфликтов COVID-19 кажется каким-то «далёким воспоминанием», но это в корне неправильная точка зрения.

Во-первых, коронавирусный кошмар был не так уж и давно. А во-вторых, новая болезнь может оказаться во сто крат опаснее, сказал глава ВОЗ.

«Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы», — подчеркнул Гебрейесус.

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Врач развеяла распространенный миф о сладостях
Врач Станкевич опровергла миф о тяге к сладкому как признак сахарного диабета
02 апреля 2025, 23:15

Фото: iStock/eternalcreative

Постоянная тяга к сладкому не является признаком сахарного диабета, это распространенный миф, который не имеет научных доказательств. Об этом заявила директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич. По ее словам, желание поесть сладостей может быть вызвано разными факторами — от низкокалорийного питания до просто усталости.
«Прежде всего, стоит понимать, что диабет — это заболевание, связанное с нарушением обмена глюкозы в организме, а не с зависимостью от сладкого. Ощущение нехватки сахара может быть вызвано самыми разными факторами — от низкокалорийного питания до банальной усталости. Организм требует быстрых углеводов, когда чувствует нехватку энергии, но это не значит, что проблема всегда связана с эндокринной системой», — поделилась эксперт в беседе с «Известиями».
В свою очередь врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, почему детям и беременным нельзя пить даже безалкогольное пиво и вино. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что, согласно исследованиям, в таких напитках может быть куда больше алкоголя, чем указано на этикетке. К тому же, «нулевки» негативно влияют на психику детей и подростков, которые таким образом приобщаются к потреблению настоящего алкоголя.
«А вот по поводу беременных женщин мнения расходятся. Принято считать, что в первом триместре беременности, когда закладываются все системы и органы будущего ребенка, стоит минимизировать любые риски. В это время не стоит употреблять даже считающиеся безалкогольными вина и пиво», — предупредила врач.
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#здоровье
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#врач
#пиво
#стресс
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Гастроэнтеролог раскрыла, как стресс влияет на работу кишечника
Гастроэнтеролог Кардашова: стресс негативно влияет на работу всего ЖКТ
02 апреля 2025, 22:36

Фото: iStock/mi-viri

Стресс негативно влияет на работу всего ЖКТ, так как кишечник регулируется нервной системой, которая при тревоге вызывает выброс адреналина и кортизола, а они, в свою очередь, сужают сосуды в желудочно-кишечном тракте, направляя кровь к мозгу, сердцу и легким. Об этом заявила гастроэнтеролог София Кардашова.
«В результате кишечник недополучает питательные вещества и кислород, замедляется перистальтика, ухудшается выделение пищеварительных ферментов. Длительный стресс негативно влияет на работу всего желудочно-кишечного тракта», — поделилась врач в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем диетолог Елена Хохлова рассказала, к чему могут привести вегетарианские диеты. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, врач указала на риск дефицита питательных веществ, который может возникнуть при неправильном питании. Их нехватка, добавила она, грозит недостаточным содержанием железа, кальция и аминокислот, требующихся для строительства и восстановления тканей.
«Кто может столкнуться с проблемами при переходе на веганство? Дети и подростки: растущий организм нуждается в увеличенном количестве белка, железа, кальция и витамина B12. Беременные женщины: во время беременности организму требуется больше питательных веществ», — пояснила она.
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Невролог Цурина назвала главные признаки аутизма и причины его появления
Невролог Цурина: аутизм появляется из-за генетических и экологических факторов
02 апреля 2025, 18:32

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой численностью детей, страдающих аутизмом.
Заведующий отделением реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Наталия Цурина в беседе с «Радио 1» заявила, что признаки аутизма могут варьироваться по интенсивности и проявлениям, но основные включают в себя социальные нарушения, связанные с взаимодействием в обществе, невербальной коммуникацией, повторяющимся поведением и ограниченными интересами.

«Например, стереотипные движения: раскачивание руками, взмахи, хождение по кругу. Часто детки с аутизмом повторяют речь за другими, привязываются. У них есть интерес к сенсорным особенностям, например, свету, звуку, прикосновениям, запахам», — объяснила эксперт.

По ее словам, когда родитель наблюдает у своего ребенка что-то подобное, то следует обратиться к специалистам, которые продиагностирует, протестирует и оценит возможное заболевание.

«Диагностика аутизма — это комплексный процесс, и он включает несколько этапов. Первый — сбор анамнеза. Обязательно будет подробный опрос родителей или опекунов о развитии и поведении ребенка. Второе —наблюдение за поведением, например, во время игры или в общении с другими детьми. И есть стандартизированная шкала оценки аутизма у детей», — рассказала невролог.

Причина появления аутизма, как сказала Цурина, не до конца изучена, однако есть версия, что на его развитие влияют генетические и экологические факторы.

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Диетолог назвала главный фактор, влияющий на здоровье пищеварения
Диетолог Соломатина: стресс нарушает пищеварение и создает застой
02 апреля 2025, 12:33

Фото: iStock/airdone

Всем известно, что от питания зависит состояние человека. А на пищеварение влияет множество факторов, включая окружающую среду и психологическое состояние.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что боль – это сторож человеческого организма, но, к сожалению, иногда болезни протекают бессимптомно.

«Допустим, печень не болит, а там уже развиваются процессы определенные, например, атрофический гастрит с изменениями. А люди думают, что у них все в порядке», — объяснила она.

По словам диетолога, правильное питание — важнейшее составляющее здоровья, на которое влияет многое, в том числе стресс.

«Любой стресс нарушает микробиом, который отвечает за тот же иммунитет. Дальше кровообращение нарушается, спазмирование происходит и так далее. То есть здесь всё пищеварение нарушается, сразу застой, расслабление кишечника. Вся кровь перетекает сразу в органы, в конечности и мозг», — сказала Соломатина.

Она добавила, что на пищеварение влияет все, включая плохие привычки (курение, алкоголь).

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