Диетолог назвал неочевидное вещество в яйцах, способное улучшить работу мозга и нервов

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18 марта считается Днем яичницы. В этот день люди готовят и едят яичницу в различных вариантах: в виде глазуньи, омлета, яичницы-бенедикт и других.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» сообщил, что яйца — это источник полноценного белка, они содержат незаменимые аминокислоты.
По словам диетолога, яйца для россиян — достаточно доступный продукт, который продается в большом количестве и на любой кошелек.
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«Также в яйцах есть целый набор витаминов: А, В, Е. Еще интересное вещество в яйцах — холин — улучшает работу мозговых клеток, нейронов, благотворно влияет на здоровье печени и на нервы. Ну и в яйцах много антиоксидантов, благотворно влияющих на зрение», — рассказал эксперт.
По словам диетолога, яйца для россиян — достаточно доступный продукт, который продается в большом количестве и на любой кошелек.
«Чувство сытости после употребления яиц долго держится, и в плане профилактики ожирения, избыточного веса — это важный параметр. В яйцах есть ненасыщенные жирные кислоты, что более полезно, в отличие от вредных жиров насыщенных», — заключил Бобровский.
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Анастасия Панченко