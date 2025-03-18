Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Диетолог назвал неочевидное вещество в яйцах, способное улучшить работу мозга и нервов

Диетолог назвал неочевидное вещество в яйцах, способное улучшить работу мозга и нервов

Диетолог Бобровский: холин в яйцах улучшает работу мозговых клеток и нервов
Фото: iStock/AlexPro9500

Фото: iStock/AlexPro9500

18 марта считается Днем яичницы. В этот день люди готовят и едят яичницу в различных вариантах: в виде глазуньи, омлета, яичницы-бенедикт и других.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» сообщил, что яйца — это источник полноценного белка, они содержат незаменимые аминокислоты.

«Также в яйцах есть целый набор витаминов: А, В, Е. Еще интересное вещество в яйцах — холин — улучшает работу мозговых клеток, нейронов, благотворно влияет на здоровье печени и на нервы. Ну и в яйцах много антиоксидантов, благотворно влияющих на зрение», — рассказал эксперт.

По словам диетолога, яйца для россиян — достаточно доступный продукт, который продается в большом количестве и на любой кошелек.

«Чувство сытости после употребления яиц долго держится, и в плане профилактики ожирения, избыточного веса — это важный параметр. В яйцах есть ненасыщенные жирные кислоты, что более полезно, в отличие от вредных жиров насыщенных», — заключил Бобровский.

Читайте также:

Как держать пост без вреда для здоровья: советы специалистов

Врач назвала продукт, который выводит шлаки из организма

«Риск рака кишки»: Диетолог раскрыла свойства традиционной российской крупы
#яйца
#зрение
#здоровье
#советы
#диетолог
#пост
#питание
#еда
Как держать пост без вреда для здоровья: советы специалистов
18 марта 2025, 15:40

Фото: iStock/Anton Skripachev

Диетолог Полина Журавлева рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы держать пост без вреда для здоровья.
Она подчеркнула, что во время поста ни в коем случае нельзя полностью отказываться от еды. Переходить на постный рацион стоит заранее и постепенно, уменьшая порции животного белка и увеличивая количество овощей, круп, бобовых.

«Многих волнует вопрос: где брать белок, если мясо, молоко и яйца под запретом? Выручат бобовые: фасоль, нут, чечевица, горох. Также полезны грибы, орехи, семена, цельнозерновые продукты. Меняйте их местами время от времени, и всё будет в порядке», — посоветовала Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей.

Тем временем гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в разговоре с RT отметила, что правильно подобранные постные продукты могут обеспечить организм всеми необходимыми веществами и длительной сытостью.

«Одним из лучших источников энергии в пост могут быть орехи — это кладезь полезных жиров, которые надолго насыщают за счёт большого количества калорий. Горсть орехов или семечек, тыквенных либо подсолнечных, может стать отличным перекусом, который придаст сил на несколько часов», — рассказала Кашух.

Она также посоветовала добавлять орехи в каши и салаты, чтобы разнообразить вкус блюд и сделать их более сытными. Также длительную сытость обеспечивает авокадо.

Читайте также:

Константинов день 19 марта: как привлечь финансовое благополучие и сохранить здоровье, народные приметы

Священник Павел Островский раскрыл истинное значение Великого поста

Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону
#яйца
#грибы
#молоко
#эксперт
#здоровье
#продукты
#врач
#мясо
#пост
#лаборатории
#семена
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Биполярка, СДВГ, тревоги и депрессии»: названы болезни современного поколения
Психолог Хорс: Современные люди больше склонны к расстройствам личности
18 марта 2025, 14:41

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Современные люди больше склонны к различным расстройствам личности. Так считает практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.
«Биполярка, СДВГ, склонность к тревоге, к депрессиям и так далее — сейчас этого всего сильно больше стало. Конечно, мы стремимся к здоровью, но нужно понимать, что любой человек имеет право на любые заболевания, что заболевание — это не стыдно, даже если оно психиатрическое, что это норма жизни», — рассказал Хорс в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, современное поколение стало более нежным, так как хорошо живет и не готово к каким-либо испытаниям. Однако специалист отметил, что человек сейчас больше склонен к различным расстройствам из-за того, что получает много тревожной информации.

При этом психиатр и психотерапевт Европейского медицинского центра (ЕМС) Патимат Яхъяева рассказала «Газете.Ru», что депрессию могут спровоцировать антиаритмические препараты.

«Есть данные о том, что спровоцировать депрессию могут антиаритмические лекарственные средства. Первые сообщения о связи депрессии и антиаритмических препаратов появились в далеком 1967 году», — рассказала Яхъяева.

Тогда было проведено исследование с участием 89 людей. Все они принимали пропранолол. 27 человек начали страдать депрессией, а двое покончили жизнь самоубийством.

Врач пояснила, что бета-адреноблокаторы могут вызывать слабость, повышенную утомляемость и ночные кошмары. При этом Яхъяева уточнила, что водорастворимые препараты этих побочных эффектов не имеют.

Читайте также:

Психолог назвала основные симптомы депрессии

Психолог рассказала, как легче всего пережить разрыв отношений

Психиатр раскрыл, как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину
#психолог
#норма
#жизнь
#исследование
#врач
#данные
#человек
#психотерапевт
#симптомы
#препараты
#заболевания
#право
#психиатр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач назвала продукт, который выводит шлаки из организма
Врач Тимощенко: регулярное употребление отрубей очистит организм от шлаков
18 марта 2025, 12:31

Фото: iStock/PAVEL IARUNICHEV

Употребление отрубей на ежедневной основе поможет очистить организм от шлаков, заявила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
«Отруби, благодаря высокому содержанию неперевариваемой клетчатки, являются важным и полезным дополнением рациона, ведь они способствуют улучшению перистальтики кишечника и регулярному комфортному стулу, улучшают баланс микрофлоры кишечника, снижают всасывание холестерина и жиров», — пояснила Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, отруби содержат минералы и витамины группы B. Чтобы сохранять здоровье кишечника, достаточно ежедневно употреблять всего 30 граммов клетчатки.

По словам Тимощенко, употребление отрубей может значительно оптимизировать рацион.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что весной необходимо есть те продукты, которые богаты витаминами и минералами, потому что они помогают организму после зимы — к примеру, шпинат, молодой чеснок, редис и руколу.

Читайте также:

«Риск рака кишки»: Диетолог раскрыла свойства традиционной российской крупы

Доктор Мясников призвал регулярно употреблять алкоголь для здоровья

Нутрициолог рассказал о вреде цельнозернового хлеба и молока
#алкоголь
#здоровье
#продукты
#диетолог
#витамины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психиатр раскрыл, как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину
Психиатр Вилков: чтобы перестать постоянно извиняться, стоит повышать самооценку
17 марта 2025, 22:24

Фото: iStock/brizmaker

Некоторые люди все время просят прощения за все свои действия. Как избавиться от вечных извинений, рассказал психиатр-психотерапевт Алексей Вилков.
Специалист пояснил, что люди, склонные к бесконечным извинениям, делают это по нескольким причинам. Однако зачастую так поступают личности с заниженной самооценкой.

«Причина здесь кроется в особенностях воспитания, перенесенных травмах в детстве, когда родители часто вызывали у ребенка чувство вины, завышенное или часто неоправданное. Поэтому человек с детства привыкает все время извиняться там, где он даже и не виноват», — пояснил Вилков в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также назвал, что причиной постоянных извинений является повышенная тревожность.

Психиатр посоветовал признать проблему, снизить уровень тревожности и начать мыслить более позитивно. Также необходимо повышать самооценку и оптимизировать образ жизни. Это можно сделать как самостоятельно, так и с помощью специалиста.

Читайте также:

Психиатр назвала главные причины психических расстройств

Психолог объяснила, почему происходит буллинг на работе

Демоны внутри: Психиатр объяснил, как зарубежные игрушки влияют на психику российских детей
#игрушки
#родители
#человек
#буллинг
#психиатр
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Химик раскрыл действие рицина, которым могли отравить Трампа
Химик Бабенко: от прикосновения с рицином смертельного отравления не произойдет
17 марта 2025, 20:59

Фото: iStock/sudok1

Доктор химических наук Павел Бабенко рассказал, что смертельного отравления не произойдет от простого прикосновения с рицином, так как яд действует по-другому.
Напомним, сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином, когда журналистка задела микрофоном лицо американского лидера. Они строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином.

«Если рицин попадет на слизистую, то тогда не исключена вероятность летального исхода, так как вещество очень быстро впитывается. С момента его открытия очень много людей было отравлено посредством добавления рицина в еду», — рассказал Бабенко в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также подчеркнул, что при попадании в кровь в достаточных количествах это вещество запускает процессы, которые могут привести к летальному исходу.

Рицин обладает нервно-паралитическим действием, и при его попадании в кровоток начинается сворачивание белка, что в конечном итоге приводит к нервно-паралитическому отравлению.

Так, у человека ухудшается зрение, появляется удушье. Попадая в кровь в достаточном количестве, вещество запускает процессы, которые в итоге приводят к смерти человека, пояснил эксперт.

Читайте также:

Военный эксперт оценил вероятность отравления Трампа рицином

Сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином

Диктор Березин оценил возможный визит Трампа в Россию 9 Мая
#эксперт
#зрение
#кровь
#9 мая
Следите за нашими новостями
в удобном формате