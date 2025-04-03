Диетолог назвал опасность любимого россиянами кисломолочного продукта

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Диетологи предостерегли россиян от употребления кефира перед сном из-за возможной изжоги.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что в кефире содержится аминокислота «триптофан», которая синтезирует серотонин и мелатонин. В связи с этим у некоторых людей может повысится в организме кислотность.
По его словам, нужно понимать, что часть людей не переносит кисломолочные продукты и молочные продукты, в чем и кроется вся загвоздка.
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«У чувствительных людей прием как кефира, так и других кисломолочных продуктов может вызвать лёгкое повышение кислотности и изжогу, соответственно. Но это далеко не для всех. У некоторых людей наоборот кефир вызывает релаксацию», — объяснил он.
По его словам, нужно понимать, что часть людей не переносит кисломолочные продукты и молочные продукты, в чем и кроется вся загвоздка.
«В кефире лактозы мало, и поэтому все-таки кисломолочные более полезны, чем молочные продукты. Но если гастрит, регулярная отрыжка, то надо смотреть на жирность кефира. Потому что он может усугубить заболевание», — отметил Бобровский.
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Анастасия Панченко