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Диетолог назвал опасность любимого россиянами кисломолочного продукта

Диетолог Бобровский: кефир может усугубить гастрит
Фото: iStock/Fascinadora

Фото: iStock/Fascinadora

Диетологи предостерегли россиян от употребления кефира перед сном из-за возможной изжоги.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что в кефире содержится аминокислота «триптофан», которая синтезирует серотонин и мелатонин. В связи с этим у некоторых людей может повысится в организме кислотность.

«У чувствительных людей прием как кефира, так и других кисломолочных продуктов может вызвать лёгкое повышение кислотности и изжогу, соответственно. Но это далеко не для всех. У некоторых людей наоборот кефир вызывает релаксацию», — объяснил он.

По его словам, нужно понимать, что часть людей не переносит кисломолочные продукты и молочные продукты, в чем и кроется вся загвоздка.

«В кефире лактозы мало, и поэтому все-таки кисломолочные более полезны, чем молочные продукты. Но если гастрит, регулярная отрыжка, то надо смотреть на жирность кефира. Потому что он может усугубить заболевание», — отметил Бобровский.

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Откровенные легинсы от американского бренда вызвали ажиотаж в соцсетях — фото
03 апреля 2025, 13:14

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Американский бренд спортивной одежды для женщин Popflex выпустил легинсы с декольте на ягодицах. Фотографию своего изделия компания выложила в соцсетях, что вызвало бурное обсуждение среди пользователей.
Размерный ряд легинсов довольно широкий — от XXS до XXL. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте бренда, данный товар уже раскуплен.



Пользователи соцсетей оставили разные комментарии под снимком легинсов.
«Не забудьте протереть тренажер после себя», «Почему бы не пойти в зал полностью голой? Зачем покупать?», «Это не может быть правдой», — писали они.
Как ранее писал телеграм-канал SHOT, японская компания UNIQLO, производящая одежду, может вернуться на российский рынок.

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В РПЦ разрешили заниматься сексом в Великий пост, правда с одной оговоркой
Протоиерей Харитонов: секс между супругами в Великий пост не является грехом
03 апреля 2025, 12:12

Фото: iStock/Artsyslik

Секс во время Великого поста не является грехом, если им занимаются супруги в законном браке. Об этом заявил настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов.
Священнослужитель отметил, что в таком случае муж и жена сами определяют границы интимных отношений.

При этом, если же мужчина и женщина занимаются любовью вне брака – это «смертный грех», уточнил протоиерей Харитонов.

«Апостол Павел сказал: „Брак честен, ложе нескверно“. Меру воздержания во время Великого поста они (супруги – прим. ред.) решают сами между собой», – отметил священнослужитель в беседе с NEWS.ru.
Напомним, что великий пост у православных верующих начался 3 марта и продлится более 40 дней. Самый долгий пост предшествует Светлому Христову Воскресению – Пасхе.

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День Василия Тёплого 4 апреля: что нельзя делать незамужним девушкам и как сохранить удачу
03 апреля 2025, 12:07

Фото: istockphoto / EBlokhina

Каждый год 4 апреля православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, который храбро исповедовал свою веру во времена распространения ереси и гонений. В 2025 году торжество приходится на пятницу. На Руси в этот день отмечали народный праздник Василий Тёплый. О том, какие традиции и запреты с ним связаны, ​расскажет «Радио 1».

Житие святого Василия Анкирского


Святой Василий жил в IV веке в городе Анкире (нынешняя Турция) и был пресвитером. В это время в христианском мире распространялась арианская ересь, которая считала, что Сын Божий — это творение Господа, не единосущное с ним и не равное ему.

Василий активно выступал против этого учения, за что местный собор лишил его священнического сана. Однако на Палестинском соборе в 334 году ему все же вернули сан пресвитера.

Когда к власти в Риме пришёл император Юлиан, он решил возродить язычество и начал преследовать христиан. Василий отказался приносить жертвы языческим богам, за что был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Даже в заточении он продолжал проповедовать христианство, за что впоследствии был приговорён к мучительной смерти.

Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону
Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону

Считается, что перед своей гибелью он предсказал Юлиану скорую и бесчестную кончину. Император настолько разозлился, что приказал каждый день отрезать от кожи Василия лоскуты. Но Василий не сдался и не переставал молиться.

После долгих мучений он умер в 362 году.

Традиции и обычаи 4 апреля


На Руси этот день считался границей между зимой и настоящей весной. Люди замечали, что снег активно тает, а с крыш уже звучит звонкая капель. Именно поэтому праздник получил название Василий Тёплый.

По традиции хозяйки пекли небольшие калачи в форме солнца — символ приближающегося тепла. Их раздавали всем членам семьи, а оставшиеся крошки отдавали птицам. Считалось, что такой обряд помогает набраться сил и сохранить здоровье.

Фото: istockphoto / Dmitry Potashkin

Ещё одним важным обычаем была проверка обуви. Старые, изношенные башмаки выбрасывали, но делали это особым образом — носками вперёд, чтобы вместе с обувью не ушло благополучие. Всё, что ещё можно было носить, аккуратно латали.

Люди, планировавшие строительство дома, сарая или любого другого сооружения, внимательно наблюдали за талой водой. Там, куда стекались ручьи, ничего не строили, так как верили, что на этом месте постройка будет недолговечной.

Что можно делать 4 апреля


Этот день считался хорошим временем для укрепления веры. Верующим рекомендовалось посетить храм, помолиться дома или прочитать житие святого Василия Анкирского.

Поскольку праздник приходится на Великий пост, следовало соблюдать ограничения в пище и уделять больше времени духовному развитию. В этот день приветствовались добрые дела, помощь нуждающимся и забота о близких.

Также люди следили за природными знаками, поскольку верили, что они помогают предсказать погоду на ближайшие месяцы.

Что нельзя делать 4 апреля


Считалось, что в этот день нельзя начинать сразу несколько дел. Если человек брался за многое одновременно, ни одно из начинаний не приносило удачи. Также нежелательно было делиться своими планами и мечтами, чтобы они не разрушились.

Девушки в этот день откладывали вышивание и рукоделие. Считалось, что работа, начатая 4 апреля, обязательно испортится или принесёт несчастье.

Опасались также вывешивать постиранное бельё на улицу. По поверью, в ткань могла забраться нечистая сила, которая затем приносила болезни и неудачи в дом.

Фото: istockphoto / intek1

Кроме того, в этот день женщинам нельзя вытираться чужим полотенцем, иначе супруг окажется неверным.

Особое внимание уделяли хлебу: горбушку не ели, а отдавали птицам. Считалось, что тот, кто ослушается этого правила, может столкнуться с болезнями в семье.

Народные приметы о погоде


По состоянию природы в этот день судили о том, каким будет лето. Если солнце вставало в красноватом ореоле, ждали обильного урожая. Синие облака на небе говорили о том, что впереди тёплые, но дождливые дни.

Если снег быстрее таял с северной стороны муравейника, это предвещало продолжительное, солнечное лето. Когда птицы начинали купаться в лужах, это считалось верным признаком приближающегося тепла. А если пернатые громко кричали, люди готовились к дождям.

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В Национальном центре «Россия» проведут международную встречу архитекторов
03 апреля 2025, 10:59

Фото: пресс-служба НЦ «Россия»

Международная экспертная программа «Вглядываясь в будущее» состоится 8 апреля на площадке Национального центра «Россия», она соберет более тысячи российских и зарубежных специалистов по урбанистике и архитектуре, сообщает пресс-служба НЦ «Россия».
«Участники программы обсудят глобальные и национальные тренды в архитектуре и градостроительстве, визуальные коммуникации в городах России, проекты будущего и пр. Программа включается в себя два направления — архитектурное и урбанистическое, в рамках которых буду организованы презентации и панельные дискуссии. На мероприятии выступят более 35 спикеров из разных стран, включая Китай и Иран», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы принять участи в программе «Вглядываясь в будущее», необходимо пройти регистрацию на сайте НЦ «Россия».

Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации на постоянной основе достижений страны и её граждан.

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#россия
#архитектура
#форум
#москва
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Загруженность дорог Подмосковья утром 3 апреля достигла пяти баллов
03 апреля 2025, 10:23

Фото: пресс-служба НЦ «Россия»

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 3 апреля, основные сложности с проездом отмечаются на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Заторы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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