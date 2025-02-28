Диетолог назвал неожиданную опасность самого диетического фрукта

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Среди фруктов киви является одним из самых богатых витаминами и полифенолами и обладает сильным антиоксидантным действием. Но так ли он полезен на самом деле, или все-таки имеются нюансы в употреблении?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что киви может быть опасен при бездумном и избыточном употреблении.
Также, по его словам, избыточное потребление клетчатки может вызвать дискомфорт со стороны пищеварения.
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«Во-первых, это аллергия. И тут, к сожалению, даже небольшого кусочка киви достаточно, чтобы почувствовать себя не очень хорошо. Во-вторых, нужно помнить, что киви — это продукт, который вызывает повышенную кислотность. Если у вас проблемы с пищеварением или гастрит, то следует быть осторожным. В-третьих, проблемы с зубной эмалью, которую кислота может повредить», — объяснил эксперт.
Также, по его словам, избыточное потребление клетчатки может вызвать дискомфорт со стороны пищеварения.
«Этот полезнейший продукт можно употреблять примерно в количестве двух-трех штук в день, и тогда вы точно будете получать пользу», — пояснил Бобровский.
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Анастасия Панченко